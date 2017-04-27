Богданов обсудил с представителями оппозиции Сирии военные операции США и Турции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил военные операции США и Турции в Сирии с представителями сирийского оппозиционного общественно-политического движения "Дамасская платформа". Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе в контексте недавних грубых нарушений суверенитета САР, в частности ракетного удара ВВС США по сирийской авиабазе "Шайрат" к югу от Хомса 7 апреля, турецких ударов по курдским отрядам самообороны в Северной Сирии 25 апреля и атаки ВВС Израиля по комплексу международного аэропорта Дамаска 27 апреля", - отметили в российском дипведомстве.

Участники встречи также подчеркнули необходимость увеличить усилия по урегулированию в Сирии и подключить к этому процессу организации, представляющие гражданское общество страны.

"Дамасская платформа" выступает за проведение политических преобразований в Сирии мирным путем. Группа занимает умеренные позиции и не выступает против президента Башара Асада. Представители "Дамасской платформы" присутствовали в Женеве во время мартовского раунда межсирийских переговоров, но не принимали в них участия.

Россия неоднократно указывала, что представительство оппозиции на переговорах по сирийскому урегулированию, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, должно быть максимально широким, а в оппозиционную делегацию должны войти все политические силы, выступающие за преобразования в стране.