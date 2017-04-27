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Медведев поблагодарил премьера Турции за помощь в эвакуации экипажа судна "Лиман"

Политика
27 апреля, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в беседе с турецким коллегой Бинали Йылдырымом выразил признательность турецкой стороне за оперативное и эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа судна ВМФ России "Лиман", говорится в сообщении российского кабмина.

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" столкнулось в Черном море с грузовым судном под флагом Того. В результате российское судно затонуло, весь экипаж был спасен, второе судно не пострадало.

Главы правительств также обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества и обсудили график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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