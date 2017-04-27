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Клинцевич призвал постпреда США при ООН "вернуться на землю" в вопросе конфликта в Сирии

Политика
27 апреля, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Сенатор порекомендовал Никки Хейли вспомнить "третий закон Ньютона, который гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие"

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Постпреду США в ООН Никки Хейли в связи с ее заявлениями о давлении на Россию для решения конфликта в Сирии надо вспомнить школьную программу, а именно третий закон Ньютона. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона в его авторской формулировке гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Да и в последние годы она, судя по всему, находилась в какой-то другой реальности, если так и не смогла понять, что давление на Россию изначально контрпродуктивно",- цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор посоветовал Хейли "вернуться на землю". "Зазеркалье - не место для пребывания ответственных политиков. Тем более что далеко не все в мире намерены следовать вашим советам", - сказал Клинцевич.

Ранее постпред США при ООН Хейли на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявила, что давление на Россию необходимо для разрешения конфликта в этой стране. Хейли считает, что давление нужно оказать именно на Россию, которая "прикрывает" сирийский режим.

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