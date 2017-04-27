Железняк: Абэ более самостоятелен во внешней политике, чем многие западные деятели

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Визит в РФ премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его действия показывают, что он самостоятелен во внешней политике и в этом плане серьезно отличается от многих западных деятелей. Такое мнение высказал в четверг журналистам замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили в четверг в Кремле состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также широкий круг международных вопросов. По словам российского лидера, переговоры прошли "в конструктивной атмосфере" и подтвердили готовность Москвы и Токио "работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга".

"Премьер-министр Японии господин Абэ своим визитом и действиями демонстрирует самостоятельность во внешней политике и готовность к диалогу по важнейшим вопросам, включая налаживание отношений с Россией. Этим он серьезно отличается от многих западных коллег, продолжающих по инерции покорно ждать указок из Вашингтона и Брюсселя", - отметил Железняк. По его мнению, встреча лидеров России и Японии и достигнутые договоренности являются серьезным подтверждением намерений по формированию основы для заключения мирного договора. Принятые решения и высказанные позиции "будут способствовать улучшению политического и экономического климата между двумя странами, а также позитивно отразятся на разрядке ситуации в Юго-Восточном регионе", полагает парламентарий.

"Мы видим, какие большие усилия прикладывают руководители России и Японии для поиска путей совместного разрешения накопившихся проблем, которые препятствуют развитию и сотрудничеству наших государств", - продолжил Железняк. Он полагает, что диалог двух стран на самом высоком уровне "является примером политической мудрости и ответственности не только перед народами России и Японии, но и перед мировым сообществом".

"Даже самые сложные вопросы можно решить без ущерба для территориальной целостности РФ и наших национальных интересов", - убежден политик. На его взгляд, подтверждением этому является целый ряд принятых руководителями РФ и Японии решений и предстоящих мероприятий, направленных на совместную с Японией экономическую деятельность на Южных Курилах.