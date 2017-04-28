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Путин проведет Совбез по антинаркотической политике и борьбе с распространением наркомании

Политика
28 апреля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

С основным докладом на заседании выступит глава МВД Владимир Колокольцев

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 28 апреля в Кремле заседание Совета безопасности России, на котором планируется рассмотреть ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, также будут обсуждаться дополнительные меры по противодействию распространению наркомании. С основным докладом на заседании выступит глава МВД Владимир Колокольцев.

Запланированное заседание - так называемый большой Совбез. Такие встречи Путин проводит примерно два- три раза в год. Последнее большое заседание СБ РФ состоялось в декабре 2016 года и было посвящено вопросам экономической безопасности России.

Также Путин в еженедельном режиме проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. На таких встречах обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России с учетом текущей обстановки.

Антинаркотическая политика

В последний раз тема реализации антинаркотической политики поднималась на уровне президента на заседании президиума Государственного совета в середине июня 2015 года. На нем, в частности, озвучивались данные, согласно которым потери России от наркомании в 1,5 раза превышают военный бюджет страны и составляют 1,5 трлн рублей в год. При этом затраты бюджета на правоохранительную деятельность и работу судебных органов, связанные с борьбой с наркотиками, составляют порядка 100 млрд рублей.

Путин на этом заседании призвал профильные ведомства активнее восстанавливать систему реабилитации наркозависимых. При этом он отмечал, что было бы ошибкой восстанавливать принудительные лечебно-трудовые профилактории, существовавшие до 1994 года в системе МВД. Глава государства говорил о необходимости проводить комплексную работу по воссозданию этой системы на абсолютно новой основе, привлекать структуры гражданского общества при формировании национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также совершенствовать работу правоохранительных органов в этой сфере. Он поручил усилить работу силовых структур по пресечению наркотрафика в РФ из-за рубежа, а также распространению наркотиков через интернет.

Глава государства подчеркивал важность международного сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками, отмечая, что, согласно практике, успехи в борьбе с наркоугрозой напрямую зависят от тесного взаимодействия с международными структурами и профильными органами зарубежных стран. По словам Путина, необходимо выработать консолидированную позицию по этой проблематике, сосредоточить усилия мирового сообщества на ликвидации глобальных центров производства героина и кокаина и при этом "способствовать созданию условий для социально-экономического развития стран, граждане которых из-за бедности вынуждены заниматься преступным промыслом".

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