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Главы МИД России, Азербайджана и Армении обсудят в Москве урегулирование в Карабахе

Политика
28 апреля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что предполагается "уточнить позиции сторон по наиболее проблемным аспектам урегулирования" конфликта

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут 28 апреля встречу в Москве, на которой обсудят урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предполагается "уточнить позиции сторон по наиболее проблемным аспектам урегулирования и определиться относительно дальнейших модальностей переговорного процесса".

К министрам в ходе встречи присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Ричард Хогланд от США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик.

Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе остается одним из важных направлений внешнеполитических усилий России. Связанные с этой проблемой вопросы обсуждались на встречах Лаврова в Москве с главой МИД Армении в конце февраля и с министром иностранных дел Азербайджана в начале марта.

Продолжает работу по налаживанию диалога между сторонами конфликта и Минская группа ОБСЕ. В предшествующие месяцы ее представители посетили регион, изучив, в том числе, ситуацию в районе линии соприкосновения.

Перспективы урегулирования

Как заявил ранее Лавров, конфликт вокруг Нагорного Карабаха урегулированию поддается. По словам российского министра, "это, прежде всего, вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, вопросы возвращения тех районов, которые находятся вокруг Карабаха и не контролируются Азербайджаном, определения статуса Нагорного Карабаха с учетом (мнения) тех людей, которые там проживают, это и согласование параметров международных миротворческих сил".

Лавров отмечал, что по многим спорным моментам благодаря усилиям посредников Азербайджану и Армении удалось существенно сблизить позиции. Однако остается ряд моментов - глава МИД РФ не уточнял, о чем именно идет речь, - по которым понимания достичь пока не удалось. Кроме того, между Баку и Ереваном сохраняются расхождения относительно последовательности шагов по разрешению конфликта.

Длительный процесс

В Нагорном Карабахе в ночь на 2 апреля 2016 года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.

Переговоры в Москве, как ожидается, станут продолжением работы, начавшейся после апрельского обострения. 16 мая того же года в Вене прошли переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна с участием глав внешнеполитических ведомств стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). 20 мая в Санкт-Петербурге лидеры двух стран - сторон конфликта встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

В итоге Азербайджан и Армения договорились предпринять дополнительные усилия по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе создать механизм расследования инцидентов, а также заявили о взаимопонимании по ряду вопросов урегулирования. Меры в области мониторинга, однако, так и не были реализованы - причиной такой задержки в МИД РФ назвали отсутствие консенсуса в ОБСЕ.

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Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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