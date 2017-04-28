Клинцевич: Белый дом ставит в заслугу Трампу его бездействие в нормализации отношений с РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Белый дом в своей справке о первых ста днях президента США Дональда Трампа говорит, скорее, о бездействии последнего в нормализации российско- американских отношений. Такое мнение высказал журналистам первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление американской администрации о заслуге Трампа, который, якобы, "смог изолировать Россию в ООН".

"Конечно, ни о какой изоляции России не идет и речи, и в Белом доме не могут не понимать, что это в принципе невозможно. По сути, в заслугу новому президенту США ставят совсем другое - то, что за первые сто дней пребывания у власти он не сделал ни одного реального шага для изменения в лучшую сторону российско-американских отношений", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, сейчас в России уже не возникает надежд на улучшение ситуации. "Сегодня, по крайней мере, у нас в России никто уже не задается вопросом "Кто вы, мистер Трамп?", который еще сохранял определенную актуальность в феврале, спустя тридцать дней после инаугурации американского президента. Тогда еще оставались надежды на совместные действия наших двух стран в борьбе с радикальным исламским терроризмом. Но американский ракетный удар по Сирии их развеял практически окончательно. Ситуация на Ближнем востоке, как и в мире в целом, стала еще более непредсказуемой", - сказал Клинцевич.

Сенатор считает, что Трамп не только не смог преодолеть антироссийский тренд внешней политики США, но и не пытается даже это делать. "Сейчас не будет преувеличением назвать его еще "большим католиком, чем папа римский" - по части русофобии Дональд Трамп даст фору даже своему предшественнику. Мой прогноз на будущее не отличается оптимизмом - может стать еще хуже", - сказал Клинцевич.

Накануне пресс-служба Белого дома распространила документ под названием "100 дней безопасности президента Трампа". Один из его пунктов гласит, что достижением Трампа стала "изоляция России в ООН". В справке отмечается, что после нескольких лет провальной дипломатии президент США противостоит странам, угрожающим национальной безопасности. 29 апреля исполнится ровно сто дней со дня инаугурации Трампа.