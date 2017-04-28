МИД РФ призывает прекратить внешнее давление на Македонию

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия призывает прекратить внешнее давление на Македонию и позволить ответственным политическим силам республики самим определить развитие страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, "27 апреля проигравшая по итогам парламентских выборов оппозиция фактически осуществила попытку насильственного захвата власти в стране, инициативно избрав председателя Собрания (парламента) с грубым нарушением установленных процедур, - обратили внимание в дипведомстве. - В результате возникшей потасовки с участием демонстрантов, выступивших против "самозванцев", имеются пострадавшие, некоторые из которых были госпитализированы".

"Официальные представители Евросоюза, послы ряда европейских стран и США незамедлительно приветствовали "нового председателя" парламента, к слову бывшего полевого командира проалбанской так называемой "Народной освободительной армии". Такая молниеносная скоординированная реакция, несомненно, является свидетельством того, что произошедшее планировалось заранее, с негласного ведома "внешних кураторов" македонской оппозиции", - отметили в министерстве. "Это вновь подтверждает тезис о том, что главной причиной нынешнего внутриполитического кризиса в Республике Македония является грубейшее вмешательство во внутренние дела этой страны, - подчеркнули в МИД. - Налицо бесцеремонная манипуляция волеизъявлением граждан с целью отстранить от власти законное правительство".

В дипведомстве предупреждают, что "дальнейшее развитие событий по этому сценарию, попытки видоизменить страну на основе так называемой "тиранской платформы" грозят еще большим ростом напряженности, чреваты сползанием ситуации к конфликту, в том числе на межэтнической почве". "А если вспомнить, что в этот же день французским судом, несмотря на запрос Сербии по линии Интерпола, был освобожден косовоалбанец Рамуш Харадинай, то налицо явное потворствование Запада великоалбанским устремлениям", - заметили в министерстве.

"В сложившейся ситуации адекватное решение может быть найдено только путем внутримакедонского диалога в рамках конституционно-правового поля, - заявили на Смоленской площади. - Необходимо прекратить любое внешнее давление и позволить ответственным политическим силам Республики Македонии самим определить дальнейшее развитие страны".

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента, албанца по национальности. После этого активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки. По информации местного телеканала "Сител", по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.