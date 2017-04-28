В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти 30 регионов РФ согласовали акции оппозиции, которые организаторы намерены провести 29 апреля. Об этом ТАСС сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

"СПЧ проводил совещание (с представителями полиции), посвященное проведению публичных акций, и продолжаем этот процесс. По нашим данным, в 30 регионах акции на 29 апреля согласованы", - сказал он.

Правозащитник уточнил, что в ряде регионов организаторы получили отказы в согласовании заявленных маршрутов, но эти отказы, по его мнению, "соответствуют закону и здравой логике". "В этот день будут проводиться экологические субботники под патронажем Минприроды, они были заранее спланированы и приурочены к Году экологии и подготовке к майским праздникам", - пояснил он, добавив, что там, где в связи с экологическими мероприятиями были отказы в проведении акций, их организаторам "были предложены альтернативные маршруты".

Борисов отметил, что члены Совета обсуждали ситуацию с проведением акции в Москве. "Мы признали вполне разумным и логичным предложение московских властей организовать эту акцию на проспекте Сахарова, если согласятся организаторы. Место, которое предложили организаторы, не подходит в связи с проведением там земляных работ, и есть опасность, что человек попадет в яму, сломает ногу", - пояснил представитель СПЧ, подчеркнув, что предложенная властями Москвы площадка находится в центре столицы, в "пределах Садового кольца".

"Сейчас ситуация (с согласованием акций) у нас полностью под контролем, и мы не видим каких-либо нарушений ни требований законодательства, ни общепризнанных принципов участия населения в публичных мероприятиях", - заключил член президентского Совета по правам человека.