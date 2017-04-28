Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ

Политика
28 апреля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов уточнил, что в ряде регионов организаторы получили отказы в согласовании заявленных маршрутов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Борисов

Игорь Борисов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти 30 регионов РФ согласовали акции оппозиции, которые организаторы намерены провести 29 апреля. Об этом ТАСС сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

"СПЧ проводил совещание (с представителями полиции), посвященное проведению публичных акций, и продолжаем этот процесс. По нашим данным, в 30 регионах акции на 29 апреля согласованы", - сказал он.

Правозащитник уточнил, что в ряде регионов организаторы получили отказы в согласовании заявленных маршрутов, но эти отказы, по его мнению, "соответствуют закону и здравой логике". "В этот день будут проводиться экологические субботники под патронажем Минприроды, они были заранее спланированы и приурочены к Году экологии и подготовке к майским праздникам", - пояснил он, добавив, что там, где в связи с экологическими мероприятиями были отказы в проведении акций, их организаторам "были предложены альтернативные маршруты".

Борисов отметил, что члены Совета обсуждали ситуацию с проведением акции в Москве. "Мы признали вполне разумным и логичным предложение московских властей организовать эту акцию на проспекте Сахарова, если согласятся организаторы. Место, которое предложили организаторы, не подходит в связи с проведением там земляных работ, и есть опасность, что человек попадет в яму, сломает ногу", - пояснил представитель СПЧ, подчеркнув, что предложенная властями Москвы площадка находится в центре столицы, в "пределах Садового кольца".

"Сейчас ситуация (с согласованием акций) у нас полностью под контролем, и мы не видим каких-либо нарушений ни требований законодательства, ни общепризнанных принципов участия населения в публичных мероприятиях", - заключил член президентского Совета по правам человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
4
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
5
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге
6
В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама