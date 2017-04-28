Шаймиев: Россия не может быть слабой

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия не может быть слабой, а любое внешнее давление лишь сплачивает народ. Такое мнение высказал экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев, который получил из рук президента РФ Владимира Путина высшую трудовую награду - золотую звезду Героя Труда.

"Россия не может быть слабой, это показывает вся история нашего государства, мы сильные и обречены на успех", - сказал он. "Когда есть попытки в какой-либо форме на нас давить, будь то санкции или иные формы, чувство собственного достоится наших народов, нашей страны заставляет по особому реагировать, народ становится более сплоченным, начинает по особому поддерживать власть, потому что это наша земля, Родина и страна", - заявил он. При этом экс-глава Татарстана указал, что "без любви к людям, к народу нельзя ходить во власть", только такой подход, по его словам, приносит результат.

Еще один новый лауреат почетного звания Герой труда, художественный руководитель "Современника" Галина Волчек отметила, что эта награда принадлежит не ей лично, а всему коллективу театра, которым она руководит 45 лет. Волчек напомнила, что театр прошел нелегкий путь, и выразила надежду, что молодое поколение актеров "всегда будет защищать русский психологический театр от всякой модной шелухи". "Я не против моды, но не надо ей поддаваться, надо ее приспосабливать к себе", - добавила она.

Слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов также назвал полученную медаль наградой всего коллектива судоверфи. "Мы строим надежные атомные подводные лодки на благо России. Уверен, что корабелы "Севмаша" будут качественно и в срок выполнять гособоронзаказ и делать Россию сильнее", - заявил он на церемонии.

Отмеченный почетным званием Герой труда главврач краснодарской больницы Владимир Порханов рассказал о достижениях своей клиники, где за последние годы сделано 63 тыс. операции на сердце. При этом очередей на получение такой медпомощи нет, а предоставляется она бесплатно. Он выразил надежду на то, что Россия однажды займет первое место в мире по продолжительности жизни.

Лесничий из Якутии Варвара Устинова отметила, что получить звание Героя Труда России в Год экологии для нее "двойная ответственность" как для работника лесного хозяйства. В завершении своей речи она пожелала Путину "здоровья крепкого, как якутский алмаз".

Завершая церемонию, Путин отметил, что, несмотря на то, что все лауреаты различны по профессии, жизненному опыту, "но есть нечто, что объединяет всех". "У каждого присутствует талант, трудолюбие целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо!" - сказал награжденным президент.

О награде

Высшая награда за трудовые заслуги - звание Герой Труда Российской Федерации - учреждена в 2013 году. В том же году состоялось вручение новой награды К настоящему времени звания Героя Труда удостоились 25 человек.

Золотая медаль, которая вручается лауреатам почетного звания, выполнена в виде пятиконечной звезды, в центре которой расположено рельефное изображение государственного герба России. Медаль весом 15 граммов прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, обтянутой муаровой лентой цветов российского триколора.