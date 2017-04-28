Слуцкий выразил поддержку Аграмунту, обвинив Украину в травле председателя ПАСЕ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддерживает председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта, которому бюро ПАСЕ выразило недоверие в связи с визитом в Сирию вместе с депутатами Госдумы.

Аграмунт раньше выстрела не падает

"Мы в Госдуме выражаем поддержку мужественной и благородной позиции президента ПАСЕ Педро Аграмунта (по визиту в Сирию) и будем сохранять с ним и здравомыслящими членами ассамблеи тесный и конструктивный контакт", - заявил он журналистам.

Слуцкий добавил, что "Педро Аграмунт - принципиальный и сильный политик, неравнодушный к будущему Европы и Совету Европы в частности, который решил своими глазами посмотреть на ситуацию в Сирии и сделать соответствующие выводы об эффективности борьбы и противостоянии силам международного терроризма на ее территории".

"Аграмунт посетил вместе с коллегами базу РФ в Хмеймиме, они детально ознакомились с работой Центра по примирению враждующих сторон и смогли сделать свои собственные выводы о ситуации в Сирии и действиях России для урегулирования кризиса в САР", - напомнил глава комитета.

Он отметил, что "подобный вояж вместе с российскими парламентариями подавляющее большинство коллег по Парламентской ассамблее Совета Европы при сегодняшнем раскладе сил в ПАСЕ не устроил". "Особенно неистовствовали украинские парламентарии, которые и организовали против Аграмунта всю эту травлю. Другого слова не употребишь", - возмутился Слуцкий.

"Аграмунт, однако, раньше выстрела не падает. Он человек сильный, благородный. Не даром мы называем его Дон Педро", - подчеркнул депутат.

Слуцкий также отметил, что российские депутаты благодарны Аграмунту за участие в визите в Сирию, который был совершен по приглашению спикера Народного совета арабской республики Хадии Аббас. "Благодаря Аграмунту, который принял главный удар и шквал критики на себя, в мире смогли узнать о сегодняшний реалиях Сирии не так, как это преподносится в западных СМИ", - сказал депутат.

Импичмент Аграмунту объявлен быть не может

При этом Слуцкий указал, что импичмент Педро Аграмунту объявлен быть не может. "В ПАСЕ нет регламентных норм о выражении недоверия председателю. Можно, конечно, разрабатывать поправки в регламент, но они не будут иметь обратной силы и не могут распространяться на действующего председателя. Аграмунту уже не может быть объявлен импичмент", - пояснил глава комитета.

Он уверен, что Аграмунт добровольно в отставку не уйдет и будет и дальше продолжать держать удар.

"Решение Бюро ПАСЕ, что он (Аграмунт) якобы не может участвовать в поездках и делать заявления от имени ассамблеи, не совсем юридически правомочно. В соответствии с регламентом и уставом ПАСЕ президент ассамблеи имеет право на все. Там ничего не сказано, что Бюро может частично или полностью пересматривать полномочия главы ПАСЕ", - добавил Слуцкий.

По его выражению, "все эти решения - не более чем самопиар оппонентов Аграмунта, оппонентов России, не желающих принимать и понимать здравый смысл по ключевым досье международной повестки дня". "Жаль, что такие решения до сих пор принимаются в Страсбурге. Это самым деструктивным образом влияет на авторитет ПАСЕ", - заключил Слуцкий.

Ранее в пятницу Бюро ПАСЕ выразило недоверие главе ассамблеи Педро Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. Как заявили представители Бюро ПАСЕ, отныне спикеру "не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя".

Визит в Сирию

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ, включая ее председателя Педро Аграмунта, посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Аббас. В ходе визита парламентарии встретились с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон. В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Шок Украины

По сообщениям СМИ, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию. Сам спикер ассамблеи, выступая на открытии весенней сессии ПАСЕ, назвал свою поездку в Сирию ошибкой, поскольку "недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи".

При этом от некоторых делегатов прозвучали призывы к Аграмунту сложить полномочия спикера в связи с тем, что его визит был расценен некоторыми как поддержка президента Сирии Башара Асада.