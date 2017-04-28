Патрушев: мнение России будет учитываться в Совбезе ООН и в дальнейшем

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мнение России будет учитываться в Совбезе ООН и в дальнейшем, несмотря на заявления Вашингтона, что Россию удалось там изолировать. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет свой голос, имеет право высказываться "за", либо "против", либо воздержаться. Наше мнение как учитывалось, так и будет учитываться. Все у нас хорошо в этом плане", - прокомментировал он.

В четверг пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп "еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином".