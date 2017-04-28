МИД РФ опроверг слухи о планах влияния российских спецслужб на выборы в Албании

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. МИД РФ опроверг слухи, распространяемые в албанских СМИ, о планах влияния российских спецслужб на предстоящие парламентские выборы в Албании.
Как отметили в ведомстве, посольство РФ в Тиране удивлено публикацией телеканалом Vizion Plus материала о вопросах безопасности российского диппредставительства. "Исходим из того, что столь чувствительная сфера, как организация охраны и обеспечение защищенности иностранных дипмиссий, - обязанность принимающего государства, зафиксированная в международном праве, - не должна становиться предметом общественной дискуссии", - говорится в опровержении миссии, опубликованном на сайте министерства.
"Несмотря на ссылки на некие дипломатические источники, распространённый сюжет содержал недостоверную и откровенно провокационную информацию, в том числе о якобы планах посольства пригласить в Тирану представителей российских спецслужб, - обратили внимание в загранучреждении РФ. - Еще более неуместными представляются попытки увязать данные слухи с предстоящими в Албании парламентскими выборами". Посольство неоднократно заявляло, что "базовым принципом российской внешней политики является невмешательство во внутренние дела других государств".
Москва считает, что тиражирование в информационном пространстве подобных "сенсационных" новостей "вредит процессу налаживания двустороннего сотрудничества, создает нездоровую атмосферу вокруг посольства и не отвечает целям обеспечения его безопасности".