МИД РФ выразил сожаление в связи с решением Черногории по вступлению в НАТО

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва глубоко сожалеет о решении Черногории по вступлению в НАТО, власти не прислушались к голосу разума. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
"В связи с парламентским решением 28 апреля о вступлении Черногории в НАТО с глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести", - заявили в министерстве.
"Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путем голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учета мнения народа страны - демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов", - подчеркнули в российском дипведомстве.
В Ведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право принять меры, направленные на защиту своих интересов и национальной безопасности после вступления Черногории в НАТО.
"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость", - говорится в комментарии. - Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности".