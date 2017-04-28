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МИД РФ выразил сожаление в связи с решением Черногории по вступлению в НАТО

Политика
28 апреля, 18:00 UTC+3

В ведомстве сообщили, что в связи с этим решением Москва оставляет за собой право принять меры, направленные на защиту своих интересов и национальной безопасности

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Материал из 1 страницы
Здание министерства иностранных дел РФ

Здание министерства иностранных дел РФ

© Геннадий Хамельянин

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва глубоко сожалеет о решении Черногории по вступлению в НАТО, власти не прислушались к голосу разума. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"В связи с парламентским решением 28 апреля о вступлении Черногории в НАТО с глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести", - заявили в министерстве.

"Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путем голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учета мнения народа страны - демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В Ведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право принять меры, направленные на защиту своих интересов и национальной безопасности после вступления Черногории в НАТО. 

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость", - говорится в комментарии. - Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности".

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