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Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ о выплате Навальному €63 тыс. за семь задержаний

Политика
28 апреля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По мнению Минюста России, доводы ЕСПЧ о необоснованности лишения свободы были сделаны в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел без тщательного исследования обстоятельств дела

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России обжаловало решение ЕСПЧ, обязавшего Россию выплатить €63 тыс. Алексею Навальному в качестве компенсации за семь его задержаний на различных акциях в 2012 и 2014 годах. Как сообщили в Минюсте России, "в соответствии со статьей 43 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Европейский Суд по правам человека направлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела "Навальный против России" в Большую Палату". Ходатайство было отправлено в ЕСПЧ еще 26 апреля.

2 февраля ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального на его задержания в 2012 и 2014 годах, усмотрев нарушения ряда прав на свободу и личную неприкосновенность. Семь задержаний Навального судьи назвали "необоснованным лишением свободы", посчитав, что "не было приведено никаких доводов в пользу их необходимости в данных обстоятельствах". Одновременно в ЕСПЧ сочли "несправедливыми судебные процессы по шести из семи делам об административных правонарушениях" в отношении Навального, поскольку суды не приняли во внимание показания свидетелей со стороны Навального. ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить компенсацию в €63 678 (€50 тыс. - за нематериальный ущерб, €1025 - за материальный ущерб, и €12 653 - в возмещение издержек).

В Минюсте России тогда заявили, что доводы ЕСПЧ были сделаны в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел без тщательного исследования обстоятельств дела. "Сомнительным" в Минюсте назвали и метод к расчету суммы справедливой компенсации, который "демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения конвенции".

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