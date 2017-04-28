Озеров: Черногория получит в НАТО вместо зонтика безопасности удавку на шею экономики

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Черногория после вступления в НАТО получит вместо зонтика безопасности "удавку на шею своей экономики". Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, комментируя принятие парламентом Черногории решения о вступлении в Североатлантический альянс.

"Балканы всегда были пороховой бочкой для международной безопасности, поэтому появление государства, которое будет вынуждено 2% от своего валового продукта тратить на оборону, не будет способствовать безопасности как на Балканах, так и в Европе в целом. Они искали зонтик в Совете Безопасности с помощью НАТО, но, мне кажется, получили хорошую удавку на шею своей экономики", - сказал Озеров.

По его словам, по опыту других восточноевропейских стран можно сказать, что все экономически привлекательные места уже заняты, рынок наполнен, поэтому Черногорию ждут "осложнения экономических взаимоотношений, потеря рынка". "А мы контрсанкции тоже будем вводить для Черногории, это скажется и на экономике страны", - считает сенатор.

При этом он отметил, что каждое государство вольно вступать в те или иные союзы, организации и блоки. "РФ здесь, в отличие от Совета безопасности, не имеет права вето, мы можем только в данном случае сожалеть, что Скупщина (парламент - прим. ТАСС) Черногории приняла такое решение", - сказал Озеров. Он напомнил, что между Черногорией и Россией существуют давние исторические, культурные, экономические связи, "всегда были выстроены дружеские и взаимовыгодные отношения".

"Но решение принято. И парламент, и страна в целом должны осознавать, что они вступили в блок, расширение которого является одной из угроз национальной безопасности России. Исходя из этого, конечно, они вынуждены будут идти в ногу с другими государствами, в том числе и во внешней политике, и в экономических санкциях в отношении России", - сказал Озеров.

Он также считает показательным тот факт, что решение о вступлении в НАТО принято небольшим числом депутатов (за вступление в альянс проголосовали 46 депутатов из 81 - прим. ТАСС). "Это говорит о том, что даже среди депутатского корпуса есть разное отношение к этому. Это не принесет стабильности и внутри самой Черногории. Если бы был проведен референдум, я не знаю, какой бы был результат", - сказал Озеров.