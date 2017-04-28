Клинцевич: народ Черногории не выиграет от вступления страны в НАТО

Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 21:05
Представитель "Новатэк" может войти в исполком в РФССпорт 28 апреля, 20:37
ОКР: заявления немецких парламентариев подрывают целостность олимпийского движенияСпорт 28 апреля, 20:33
Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непростоСпорт 28 апреля, 20:20
Мутко надеется, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет показан футбол европейского уровняСпорт 28 апреля, 20:03
Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской областиСпорт 28 апреля, 19:41
Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 19:35
Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетовСпорт 28 апреля, 19:26
Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 28 апреля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Черногория не выиграет от вступления в НАТО, так как будет втянута в глобальное противостояние, что совершенно не нужно миролюбивому народу этой страны. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя принятие парламентом Черногории решения о вступлении в Североатлантический альянс.
Сенатор отметил, что это такое решение было ожидаемым.
"Наше негативное отношение к нему (решению) известно. И дело не только в том, что оно затрагивает интересы России. Вступление в НАТО не нужно прежде всего самой Черногории - миролюбивой, дружелюбной, совершенно невоинственной. Этот народ так или иначе будет вовлечен в глобальное противостояние, и от этого он явно не выиграет", - сказал Клинцевич.
"Боюсь, что это может изменить наши отношения с Черногорией не в лучшую сторону. И это не наш выбор", - заключил сенатор.