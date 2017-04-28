Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич: народ Черногории не выиграет от вступления страны в НАТО

Политика
28 апреля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности не исключил, что решение "может изменить наши отношения с Черногорией не в лучшую сторону"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Черногория не выиграет от вступления в НАТО, так как будет втянута в глобальное противостояние, что совершенно не нужно миролюбивому народу этой страны. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя принятие парламентом Черногории решения о вступлении в Североатлантический альянс.

Сенатор отметил, что это такое решение было ожидаемым.

"Наше негативное отношение к нему (решению) известно. И дело не только в том, что оно затрагивает интересы России. Вступление в НАТО не нужно прежде всего самой Черногории - миролюбивой, дружелюбной, совершенно невоинственной. Этот народ так или иначе будет вовлечен в глобальное противостояние, и от этого он явно не выиграет", - сказал Клинцевич.

"Боюсь, что это может изменить наши отношения с Черногорией не в лучшую сторону. И это не наш выбор", - заключил сенатор.

Смотрите также

Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

Косачев считает конъюнктурным решение руководства Черногории о вступлении в НАТО

МИД РФ выразил сожаление в связи с решением Черногории по вступлению в НАТО

Озеров: Черногория получит в НАТО вместо зонтика безопасности удавку на шею экономики

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Черногория
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
2
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
В штабе Макрона объяснили отказ в аккредитации корреспондентам RT и Sputnik
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Спецдокладчик ООН по правам человека выразил желание посетить Крым
7
Глава ФСБ Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама