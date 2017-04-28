Клинцевич: народ Черногории не выиграет от вступления страны в НАТО

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Черногория не выиграет от вступления в НАТО, так как будет втянута в глобальное противостояние, что совершенно не нужно миролюбивому народу этой страны. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя принятие парламентом Черногории решения о вступлении в Североатлантический альянс.

Сенатор отметил, что это такое решение было ожидаемым.

"Наше негативное отношение к нему (решению) известно. И дело не только в том, что оно затрагивает интересы России. Вступление в НАТО не нужно прежде всего самой Черногории - миролюбивой, дружелюбной, совершенно невоинственной. Этот народ так или иначе будет вовлечен в глобальное противостояние, и от этого он явно не выиграет", - сказал Клинцевич.

"Боюсь, что это может изменить наши отношения с Черногорией не в лучшую сторону. И это не наш выбор", - заключил сенатор.