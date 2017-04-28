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Гатилов назвал "странным" заявление США об изоляции России в ООН

Политика
28 апреля, 20:36 дата обновления: 28 апреля, 20:53 UTC+3

Как отметил замглавы МИД РФ, Россия стремится к сотрудничество со всеми странами в рамках ООН

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Материал из 1 страницы

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия стремится к сотрудничеству со всеми странами на площадке ООН, в том числе с США, и не намерена изолировать кого-либо. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, назвав "странной" позицию Белого дома, представившего якобы имеющую место "изоляцию России в ООН" в качестве достижения администрации президента США Дональда Трампа.

"Странное заявление. Мы, наоборот, стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и прежде всего с США, в рамках ООН. Я думаю, что речь должна идти не о том, чтобы ставить кого-то в изоляцию, а о том, чтобы искать точки соприкосновения и тем самым выходить на общеприемлемые решения существующих проблем. В этом и должна состоять работа в ООН, а не в том, чтобы ставить кого-то в изоляцию", - сказал дипломат.

Накануне пресс-служба Белого дома распространила документ под названием "100 дней безопасности президента Трампа". Один из его пунктов гласит, что достижением Трампа стала "изоляция России в ООН". В справке отмечается, что после нескольких лет провальной дипломатии президент США противостоит странам, угрожающим национальной безопасности. 29 мая пройдет ровно 100 дней с момента инаугурации Трампа.
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Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
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