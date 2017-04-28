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Дипломаты РФ и КНР обсудили подготовку встречи в Астане по Сирии

Политика
28 апреля, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В ходе переговоров особое внимание было уделено комплексу вопросов долгосрочного политического урегулирования сирийского кризиса

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ проинформировал спецпредставителя правительства Китая по Сирии Се Сяояня о подготовке международной встречи по Сирии в Астане. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшейся в пятницу в Москве встречи.

"Состоялся откровенный и детальный обмен мнениями по ситуации в САР. Особое внимание было уделено комплексу вопросов долгосрочного политического урегулирования сирийского кризиса, - отметили в российском дипломатическом ведомстве. - При этом подчеркнута необходимость выполнения всеми заинтересованными сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Китайская сторона была информирована о ходе подготовки четвертой международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая".

"По итогам консультаций акцентирована необходимость продолжения плотного и регулярного взаимодействия Москвы и Пекина по ключевым темам региональной повестки дня в рамках российско-китайского рабочего комитета по Ближнему Востоку", - указали в Министерстве иностранных дел.

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