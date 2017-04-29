Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Иордании

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Глава МИД Иордании второй раз посещает российскую столицу с официальным визитом с момента своего назначения на этот пост. Ожидается, что министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильское урегулирование, а также развитие двустороннего сотрудничества.

Сотрудничество по Сирии

Политическая повестка отношений России и Иордании традиционно включает весь спектр вопросов ближневосточного урегулирования.

Несмотря на то что Москва и Амман имеют разное видение политического будущего президента Сирии Башара Асада, ведется взаимодействие по проблеме урегулирования сирийского конфликта. Король Иордании Абдалла II высоко оценил роль России в организации межсирийских переговоров и заверил, что Иордания будет способствовать созданию механизмов сотрудничества между РФ и США по Сирии.

Во время личных и телефонных контактов Лавров и ас-Сафади неоднократно подчеркивали необходимость скоординированных усилий в борьбе с террористическими группировками в Сирии.

Иордания на уровне военных экспертов регулярно принимает участие в международных встречах по Сирии в Астане. Очередной раунд этих консультаций запланирован на 3-4 мая. В нем намерены участвовать делегации Дамаска, вооруженной оппозиции, России, Ирана и Турции, а также представители ООН, США и Иордании.

После встречи в Астане должны возобновиться переговоры в Швейцарии. Москва неоднократно призывала не затягивать с запуском женевских консультаций, поскольку это чревато последствиями для процесса политического урегулирования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высоко оценила вклад Иордании в поддержание режима прекращения боевых действий в Сирии.

Ирак и палестино-израильское урегулирование

Что касается ситуации в Ираке, то Москва и Амман выражают поддержку усилиям правительства этой страны по ликвидации очага международного терроризма в лице "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка). При этом, как отмечалось по итогам предыдущей встречи глав МИД России и Иордании, стороны придерживаются позиции, согласно которой решение глубинных проблем Ирака, раздираемого многолетним внутренним конфликтом, может быть достигнуто только на основе инклюзивного диалога с участием всех действующих в правовом поле политических сил и этноконфессиональных групп.

РФ и Иордания выступают за выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 242 о выводе израильских вооруженных сил с оккупированных территорий и осуждают незаконное строительство израильских поселений на палестинских землях.

В ходе предыдущей встречи Лавров и ас-Сафади подчеркнули важность эффективного содействия со стороны внешних игроков деэскалации напряженности на палестинских территориях и восстановлению палестинского единства как необходимых условий для возвращения ситуации в переговорное русло.

Экономическое взаимодействие

Товарооборот России и Иордании, прежде демонстрировавший уверенный рост, в 2015 году сократился вдвое по сравнению с 2014 годом (до $543 млн). Около 50% товарооборота приходится на сельскохозяйственную продукцию. Также Россия экспортирует в Иорданию продукты нефтепереработки, черные металлы. Иордания ввозит в РФ и продукты фармацевтической промышленности, неорганической химии, одежду.

С 2013 года взаимодействие между странами координирует Межправительственная российско-иорданская комиссия по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Последнее ее заседание состоялось в марте 2016 года в иорданской столице.

Москва и Амман также активно взаимодействуют в сфере атомной энергетики, ведут военно-техническое сотрудничество. Российская госкорпорация "Росатом" 1 ноября 2013 года выиграла тендер на строительство первой АЭС в Иордании. Технико-экономическое обоснование проекта планируется подготовить в первом полугодии 2017 года. В сентябре 2016-го на полях 60-й генеральной конференции МАГАТЭ Россия и Иордания подписали меморандум о взаимопонимании по обучению и подготовке кадров в атомной энергетике и других смежных областях.

В 2016 году Иордания заявила о намерении обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), чтобы начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Политический диалог

В январе текущего года состоялась встреча президента России Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II. По итогам саммита российский лидер выразил удовлетворение тем, что диалог на высшем уровне продолжается в постоянном режиме.

Со своей стороны король Иордании отметил "критически важную роль России в урегулировании сирийского и многих других региональных вопросов".

В недавнем интервью газете Washington Post Абдалла II призвал Запад к комплексному подходу в отношениях с Россией, чтобы договориться с ней сразу по ряду проблем, прежде всего по Крыму.

"Для них важен Крым, важна Сирия, Украина, и мы их видим в Ливии. Американцы и европейцы должны договариваться с россиянами по всем этим вопросам одновременно", - заявил иорданский монарх в ходе визита в США. "Думаю, для россиян самое важное - Крым. Если договориться по Крыму, то, думаю, появится больше гибкости по Сирии, а Украина тогда, на мой взгляд, станет наименее проблематичной", - пояснил Абдалла II.