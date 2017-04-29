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Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса

Политика
29 апреля, 10:46 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Теймураз Рамишвили подчеркнул, что серьезной проблемой в отношениях двух стран остается отсутствие диалога, в том числе между военными

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ОСЛО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Размещение элементов европейской системы ПРО НАТО (ЕвроПРО) на территории Норвегии будет иметь последствия не только для королевства, но и для всего Североатлантического альянса. Об этом в опубликованном интервью газете Dagbladet заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили.

"С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но всей НАТО", - заявил российский дипломат в ответ на вопрос журналиста о том, какова будет реакция России на возможное присоединение скандинавской страны к развертыванию ЕвроПРО.

"У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики", - отметил Рамишвили, ранее подчеркивавший, что руководство скандинавского королевства отказывается обсуждать с РФ беспокоящий Москву вопрос о будущей роли Норвегии в ЕвроПРО.

По словам посла, норвежским властям необходимо задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение о норвежском вкладе в ЕвроПРО будет принято.

Отсутствие диалога

Посол РФ подчеркнул, что серьезной проблемой в отношениях двух стран остается отсутствие диалога, в том числе между военными.

"Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, однако не с руководством норвежских вооруженных сил. Это весьма печально", - отметил посол, добавив, что РФ неоднократно выступала с инициативой возобновить диалог в этом и других форматах.

"Наши страны могут гордиться историей своего сотрудничества, в особенности на Севере. У нас были очень тесные взаимоотношения до 2013 года, и нам всегда удавалось решать возникавшие проблемы. Посмотрите, что происходит теперь. С 2014 по 2016 год норвежско-российский товарооборот сократился на 70%, а так быть не должно", - отметил посол.

Норвежские возможности

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в 2015 году подтвердила готовность страны, являющейся членом НАТО с момент основания альянса, внести свой вклад в создание системы ЕвроПРО. Рекомендации Норвежского института оборонных исследований и Агентства по противоракетной обороне США по этому вопросу должны быть представлены норвежскому правительству до конца 2017 года. На вооружении ВМС Норвегии в настоящий момент стоят пять современных фрегатов типа Fridtjof Nansen, оснащенных информационно- управляющими системами Aegis, которые могут быть модернизированы для участия в системе ЕвроПРО. РЛС Globus II, расположенная на норвежском заполярном острове Вардё у границ РФ, и новый радар, который США планирует развернуть там же к 2020 году, также потенциально способны участвовать в системе ЕвроПРО, хотя в минобороны Норвегии последовательно заявляют, что РЛС на севере страны "не использовались и не будут использоваться в качестве системы раннего оповещения о пусках баллистическим ракет или как радары ПРО".

Инфографика Система противоракетной обороны США и ЕВРОПРО НАТО

Система противоракетной обороны США и ЕВРОПРО НАТО

США объявили о корректировке планов по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) - об отказе от четвертого этапа развертывания ПРО в Европе. Инфографика ТАСС

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