РФ рассчитывает на участие вооруженной оппозиции во встрече по Сирии в Астане

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что вооруженная оппозиция приедет на встречу по Сирии в Астане. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Рассчитываем на то, что приедет, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Надеемся, что наши турецкие партнеры как гаранты (режима прекращения огня в Сирии - прим. ТАСС) проведут соответствующую работу". "Астана для того и существует, чтобы обсуждать все эти вопросы и максимально эффективно взаимодействовать в плане закрепления режима прекращения боевых действий", - подчеркнул дипломат.

"У нас пока нет состава делегаций, но исходим из того, что есть опыт предыдущих встреч - состав делегаций от правительства, от оппозиции. Что-то может меняться в составе участников от вооруженной оппозиции, - отметил Богданов. - Мы как раз стимулируем процесс присоединения к режиму прекращения боевых действий новых и новых группировок".

Он напомнил, что при содействии Иордании к процессу подключились группировки "Южного фронта". "Процесс должен идти в этом направлении", - добавил замминистра.

Очередная, уже четвертая, международная встреча в Астане по Сирии состоится 3-4 мая. Предыдущая прошла 14-15 марта. В переговорах принимают участие представители правительства и вооруженной оппозиции Сирии, стран - гарантов перемирия (Россия, Иран и Турция), ООН, под чьей эгидой проходят переговоры по сирийскому урегулированию, а также США в качестве наблюдателей. На предыдущую встречу в марте вооруженная оппозиция не приехала..

Переговоры в Женеве

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Москву до очередного раунда переговоров в Женеве, который намечен на середину мая.

По cловам Богданова, пока точной даты начала очередного раунда женевских переговоров нет. "Исходим из того, что де Мистура определится и предложит даты женевского раунда как раз по итогам четвертой встречи в Астане, - сказал дипломат. - Была его собственная идея провести переговоры после Астаны, но перед началом рамадана (священный девятый месяц мусульманского календаря - прим. ТАСС), то есть где- то в середине мая".

"После него де Мистура планирует заехать в ряд стран и столиц, чтобы провести необходимые контакты, - отметил Богданов. - Не исключаем, что он захочет к нам приехать".

Межсирийские переговоры в Женеве возобновились после девятимесячного перерыва в феврале 2017 года. В феврале - марте состоялось два раунда. Точные сроки проведения следующего де Мистура не назвал, однако ожидается, что он начнется в середине мая, спустя несколько дней после международной встречи по Сирии в столице Казахстана.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, российские дипломаты наладили с де Мистурой регулярные контакты. Очередная встреча Гатилова со спецпосланником ООН состоялась 24 апреля.