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У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне

Политика
29 апреля, 11:40 дата обновления: 29 апреля, 11:56 UTC+3

Следственный комитет будет добиваться привлечения бывшего премьер-министра Украины к уголовной ответственности

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Материал из 1 страницы
Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

© Максим Никитин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России намерен добиться привлечения бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ведомство обладает доказательствами его участия в двух вооруженных столкновениях в Чечне в 1994-1995 гг.

"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", - сказала Петренко.

По ее словам, у СК есть доказательства участия Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Генеральная прокуратура России накануне подтвердила информацию о направлении в Интерпол материалов для розыска Яценюка.

Ранее городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте Арсения Яценюка. Сам он сообщал, что в России против него заведено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о его участии в вооруженной группировке ,и совершенных ею преступлениях, включая умышленное убийство.

Имя бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка упоминалось в материалах уголовного дела, которое в сентябре 2015 года рассматривалось Шатойским районным судом Чеченской Республики по фактам нападения на российских военнослужащих в 1994-1995 гг. и 2000 году на территории Чечни. Проходивший по этому делу участник украинской националистической группировки УНА-УНСО (запрещена в РФ) Александр Малофеев показал, что вместе с другими украинскими националистами прибыл в Чечню через Грузию. После этого боевиками УНА-УНСО был образован вооруженный отряд "Викинг". В него входил Арсений Яценюк.

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Персоны
Яценюк, Арсений Петрович
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