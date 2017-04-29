РФ подчеркивает, что готова к сотрудничеству с США по Сирии

Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в МосквеСпорт 29 апреля, 12:08
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операцииСпорт 29 апреля, 11:48
ВТБ не будет сокращать спонсорство спортивных проектов из-за контракта с Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 11:47
ВТБ будет титульным спонсором Гран-при России на протяжении 9 летСпорт 29 апреля, 11:42
Зарядка для глаз и миллионные гонорары: что нужно знать о киберспортеСпорт 29 апреля, 11:30
Как смотреть на звезды: краткий гид начинающего наблюдателяКосмос 29 апреля, 11:00
Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организацииСпорт 29 апреля, 10:52
Голкипер "Тампы" Василевский отметил, что улучшил игру клюшкой благодаря БишопуСпорт 29 апреля, 10:09
Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛСпорт 29 апреля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва полностью готова к сотрудничеству с Вашингтоном по Сирии и рассчитывает на аналогичный подход американской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иорданским министром иностранных дел и по делам экспатриантов Айманом ас-Сафади.
"Мы не раз слышали слова Его Величества короля Абдаллы II о том, что принципиальное значение для эффективности действий мирового сообщества по сирийскому урегулированию имеет взаимодействие между Россией и США, - сказал он. - Смею вас заверить, что мы к этому полностью готовы. Рассчитываем, что такой же подход будет проявлен и Вашингтоном".
Лавров подчеркнул, что для нейтрализации террористической угрозы "важно объединить усилия всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии". "Имею в виду и ВКС РФ, и коалицию, которую возглавляют американцы", - отметил он.
Москва хочет услышать мнение Иордании о борьбе с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ).
Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что через несколько дней в Астане состоится очередной раунд межсирийских переговоров. "Считаем весьма полезным обменяться мнениями о том, как идет подготовка к этому важному мероприятию", - указал он.
"Ключевое значение будут иметь вопросы повестки дня, которые включают в себя дальнейшие консультации по прекращению боевых действий, реализации мер доверия, обеспечение доставки гуманитарных грузов и создание благоприятных условий для политического процесса", - отметил Лавров. "Особое внимание мы уделим тем вопросам, которые прежде всего волнуют вас, - это ситуация в зоне иордано-сирийской границы, - подчеркнул он. - Мы знаем, что там, на юге Сирии, хозяйничают игиловцы (боевики ИГ - прим. ТАСС), нарастила свой потенциал "Джебхат ан-Нусра". "Хотели обменяться мнениями, как вам видится нейтрализация угрозы и обеспечение перемирия и более решительное наступление на позиции террористов", - сказал глава МИД.
"Надеюсь воспользоваться сегодняшней встречей, чтобы обсудить ситуацию в других частях региона Ближнего Востока и Северной Африки, а также поговорить о том, как вывести из непроглядного тупика процесс палестино-израильского урегулирования, - сообщил он. - Это также хорошая возможность посмотреть на состояние наших двусторонних отношений"