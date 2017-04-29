РФ подчеркивает, что готова к сотрудничеству с США по Сирии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва полностью готова к сотрудничеству с Вашингтоном по Сирии и рассчитывает на аналогичный подход американской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иорданским министром иностранных дел и по делам экспатриантов Айманом ас-Сафади.

"Мы не раз слышали слова Его Величества короля Абдаллы II о том, что принципиальное значение для эффективности действий мирового сообщества по сирийскому урегулированию имеет взаимодействие между Россией и США, - сказал он. - Смею вас заверить, что мы к этому полностью готовы. Рассчитываем, что такой же подход будет проявлен и Вашингтоном".

Лавров подчеркнул, что для нейтрализации террористической угрозы "важно объединить усилия всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии". "Имею в виду и ВКС РФ, и коалицию, которую возглавляют американцы", - отметил он.

Позиция Иордании по борьба с ИГ

Москва хочет услышать мнение Иордании о борьбе с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ).

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что через несколько дней в Астане состоится очередной раунд межсирийских переговоров. "Считаем весьма полезным обменяться мнениями о том, как идет подготовка к этому важному мероприятию", - указал он.

"Ключевое значение будут иметь вопросы повестки дня, которые включают в себя дальнейшие консультации по прекращению боевых действий, реализации мер доверия, обеспечение доставки гуманитарных грузов и создание благоприятных условий для политического процесса", - отметил Лавров. "Особое внимание мы уделим тем вопросам, которые прежде всего волнуют вас, - это ситуация в зоне иордано-сирийской границы, - подчеркнул он. - Мы знаем, что там, на юге Сирии, хозяйничают игиловцы (боевики ИГ - прим. ТАСС), нарастила свой потенциал "Джебхат ан-Нусра". "Хотели обменяться мнениями, как вам видится нейтрализация угрозы и обеспечение перемирия и более решительное наступление на позиции террористов", - сказал глава МИД.

"Надеюсь воспользоваться сегодняшней встречей, чтобы обсудить ситуацию в других частях региона Ближнего Востока и Северной Африки, а также поговорить о том, как вывести из непроглядного тупика процесс палестино-израильского урегулирования, - сообщил он. - Это также хорошая возможность посмотреть на состояние наших двусторонних отношений"