В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, в том числе с иностранными лидерами, однако не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС сообщения издания "Коммерсантъ" о телефонных разговорах Путина с президентом Украины Петром Порошенко.
"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств", - сообщил Песков. "Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов", - пояснил он. "Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства", - добавил пресс-секретарь.
Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их пресс-службы не публикуют.