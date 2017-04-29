РФ и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере СМИ и коммуникаций

ХАНОЙ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Россия и Вьетнам обладают значительным потенциалом для наращивания партнерских связей в медиа-коммуникационной сфере. Такую оценку высказал ТАСС заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин по итогам рабочего визита во главе делегации ведомства в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

По словам Волина, делегация Минсвязи подробно обсудила с вьетнамскими партнерами двусторонние проекты, направленные на активизацию взаимодействия в области СМИ и коммуникаций в предстоящий период. "Мы рассмотрели ряд перспективных направлений взаимодействия и наметили конкретные сферы сотрудничества. В их числе сетевая безопасность, вопросы регулирования интернета, распространение технологий цифрового телевидения и подготовка кадров в сфере журналистики и коммуникационных технологий", - отметил он.

Направления сотрудничества

В Ханое делегация Минсвязи РФ была принята в Центральном комитете (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), а также провела переговоры в министерстве связи и массовых коммуникаций СРВ, встретилась с руководством вьетнамского государственного телевидения, корпорации почт и телекоммуникаций Вьетнама и Вьетнамского информационного агентства. В экономической столице СРВ - южном городе Хошимине российские представители провели консультации с медиа-холдингом Saigon Times и руководством городского телевидения.

"В ходе состоявшихся встреч и контактов было подчеркнуто, что существуют несколько перспективных сфер для активизации российско-вьетнамского взаимодействия в медиа-коммуникационной области. К этим сферам относятся обмен информацией и видеоматериалами, о чем шла речь между вьетнамской стороной и представителями телеканала RT и принадлежащего ему агентства Ruptly. Также говорилось об использовании вьетнамской стороной российских наработок в области мобильных платформ и технологий, позволяющих обеспечивать так называемый глобальный телевизионный роуминг, то есть возможность приема вьетнамских телеканалов в любой точке мира", - сообщил замглавы Минсвязи РФ.

Особое внимание, как отметил Волин, стороны уделили теме развития интернета и государственному участию в обеспечении бесперебойного и безопасного функционирования глобальной сети. "И Россия, и Вьетнам однозначно исходят из того, что в интернет-пространстве в пределах национальных границ должны строго выполняться все законы, правила и регуляции, существующие в рамках национального законодательства. Было отмечено, что двум странам следует развивать сотрудничество в таких направлениях как обеспечение критической инфраструктуры сети интернет и борьба с киберпреступностью", - сказал замминистра.

Подготовка кадров

Волин также сообщил, что с вьетнамской стороны было подчеркнуто стремление активно развивать сотрудничество в области подготовки кадров в сфере телекоммуникаций и СМИ. Так, вьетнамские представители обозначили желание закрепить в рамках ежегодно выделяемых правительством РФ квот на обучения в России для студентов из СРВ около 20 мест на получение специальностей в областях журналистики и медиа- коммуникаций. Волин отметил, что у вьетнамцев пользуется популярностью получение образования в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). "В настоящий момент в МТУСИ обучаются 34 вьетнамских студента, а всего за время существования этого высшего учебного заведения его окончили порядка 500 граждан СРВ, многие из которых сегодня занимают у себя в стране ключевые позиции в сфере связи и коммуникаций", - пояснил Волин.

По итогам визита была достигнута договоренность о том, что российско-вьетнамское взаимодействие по всем намеченным направлениям будет продолжено. В ближайшее время вьетнамская сторона направит в РФ межведомственную делегацию для проработки конкретных проектов двустороннего сотрудничества в медиа-коммуникационной сфере и в области интернета. "Мы условились, что нужно перестать лишь декларировать намерения, следует покончить все абстрактные разговоры о возможностях сотрудничества, а вместо этого сразу переходить к конкретным двусторонним проектам, имеющим взаимный экономический интерес", - заключил замглавы Министерства связи РФ.