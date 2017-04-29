В МИД РФ назвали нарушением обязательств размещение комплексов ПРО США в Восточной Европе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Размещение США противоракетных комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы является грубым нарушением Вашингтоном своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявили в МИД РФ в связи с публикацией Госдепартаментом США доклада о соблюдении государствами обязательств в сфере контроля над вооружениями и нераспространения.

"США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности Tomahawk", - отметили в российском дипведомстве.

"Неоспоримым фактом является то, что это - грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД", - подчеркнули в МИД РФ.

В Москве подчеркнули, что при развертывании систем противоракетной обороны США должны руководствоваться принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счет других стран. "США при осуществлении своих противоракетных планов обязаны не на словах, а на деле руководствоваться общепринятым, причем неоднократно подтверждавшимся самим Вашингтоном на профильных международных площадках принципом о недопустимости укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнули в министерстве.

Военно-биологические объекты США в соседних странах

Москва обеспокоена размещением военно-биологической инфраструктуры США по периметру российских границ, заявили в МИД РФ.

"Нас не может не беспокоить планомерное развертывание военно-биологической инфраструктуры США по периметру российских границ, - отметили в российском дипведомстве. - Особо тревожит значительное усиление размещенного в Грузии (поселок Алексеевка) Управления медицинских исследований сухопутных войск США".

"Идет реализация аналогичных проектов Пентагона и в других соседних с нами странах", - указали в МИД РФ.

"Безнадежно устаревший" ДОВСЕ

В МИД РФ отметили, что возвращение к теме выполнения безнадежно устаревшего Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не имеет смысла.

"Поскольку авторы доклада Госдепартамента вновь упомянули приостановление Россией участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, представив его как "нарушение" обязательств по этому Договору, необходимо напомнить следующее, - указали в дипведомстве. - США и их союзники неоднократно обходили ограничительные положения ДОВСЕ за счет расширения НАТО. При этом они всячески уходили от предлагавшегося Россией обновления режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) в соответствии с новыми военно-политическими реалиями на континенте. Наиболее яркое этому подтверждение - их отказ ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ".

"С учетом всех этих обстоятельств возвращаться к теме выполнения давно и безнадежно устаревшего ДОВСЕ не имеет смысла, - подчеркнули в министерстве. - Что же касается перспектив разработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон, то их следует рассматривать в контексте отказа натовцев от мер военного "сдерживания" России в Европе, нормализации отношений с Российской Федерацией, в том числе в сфере военного сотрудничества".

При этом, как напомнили в МИД, "только после приостановления Россией действия ДОВСЕ США и их союзники вынужденно заговорили о "необходимости решать вопрос о дальнейшей судьбе КОВЕ".

"Однако их попытки использовать диалог по этой проблематике в качестве рычага давления на Россию в конечном итоге привели к его заморозке", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

"На словах выражая приверженность "сохранению, укреплению и модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе", США и НАТО на деле в последние годы вновь взяли курс на "сдерживание" России и дальнейшее изменение баланса сил в европейском регионе в свою пользу, в том числе в непосредственной близости от российских границ, - указали в МИД. - Попытки США "гибко" толковать положения Основополагающего акта Россия - НАТО о "существенных боевых силах" вкупе с наращиванием объемов тяжелых вооружений и военной техники в частях и на европейских складах передового базирования НАТО являются де-факто опасным балансированием на грани нарушения положений этого важнейшего документа".

Несоблюдение обязательств по ДНЯО

Соединенные Штаты не соблюдают ключевые обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), привлекая союзников к "совместным ядерным миссиям", считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

"США утверждают, что "выполняют" свои обязательства по ДНЯО, однако до сих пор не изменилась тревожная ситуация, связанная с несоблюдением Вашингтоном ключевых положений этого договора, - отметили в российском дипведомстве. - США продолжают привлекать европейские неядерные страны НАТО к участию в так называемых совместных ядерных миссиях".

В МИД РФ напомнили, что такие "совместные ядерные миссии" включают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков использования атомного оружия с задействованием самолетов-носителей, их экипажей, инфраструктуры аэродромов и наземных служб обеспечения неядерных стран НАТО. "Все это является прямым нарушением статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнули в министерстве.

Утверждения о том, что Россия якобы пересматривает взгляды на роль ядерного оружия, не соответствуют действительности, отметили в ведомстве.

"Одновременно тиражируется ничем не обоснованный ложный тезис о росте "российской ядерной угрозы", - отметили в российском дипведомстве. - Преднамеренно искажаются положения нашей Военной доктрины, касающиеся применения ядерного оружия. Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент".

"Все это не соответствует действительности", - подчеркнули в МИД РФ.

Замораживание транша РФ на проекты МАГАТЭ

В ведомстве также заявили, что замораживание банками США транша РФ на гуманитарные проекты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой.

"Создается впечатление об умышленном создании препятствий для финансирования Россией гуманитарного проекта по линии МАГАТЭ. Эти действия банков США могут рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой за счет контроля за долларовыми транзакциями, что в данном случае наносит прямой ущерб функционированию системы ООН", - подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что в марте американские банки заморозили транш российского добровольного взноса на реализацию Программы действий МАГАТЭ по лечению рака, а российскому банку, осуществлявшему платеж, был задан вопрос: имеет ли данный перевод отношение к Ирану. "Несмотря на заверения с российской стороны, что деньги выделяются сугубо на гуманитарные цели, американские банки задерживали перевод транша в течение нескольких недель, а в начале апреля 2017 года вернули замороженные средства на счет госкорпорации "Росатом", - проинформировали в дипведомстве, подчеркнув, что вследствие этих действий "в МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 году".

"Как представляется, американские финансовые учреждения едва ли решились бы самостоятельно пойти на блокирование государственных платежей суверенного государства", - подчеркнули в МИД.

"Скорее всего речь идет о вольной интерпретации ими американских правительственных ограничений в контексте национальных санкций, которые бьют без разбора даже по операциям сугубо гуманитарного характера. Невзирая на неоднократную постановку российской стороной этого вопроса в контактах с официальными представителями США, американская администрация так и не разъяснила своим банкам ошибочность предпринятых ими шагов", - констатировали в министерстве.

Сирия и Ирак

РФ призывает США представить Совбезу ООН данные о случаях предполагаемого применения химоружия в Ираке и Сирии, заявили в ведомстве.

"США следовало бы все же более ответственно подходить к вопросу использования негосударственными субъектами химического оружия в ближневосточном регионе, - отметили в российском дипведомстве. - А для этого нужно просто действовать в рамках взятых на себя обязательств по резолюциям СБ ООН 2118, 2209 и 2235 и поделиться с Советом Безопасности доказательствами преступлений ИГИЛ (бывшее название террористической группировки "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ) и других террористических группировок в иракском Курдистане, полученных американскими военными в 2015-2016 годах непосредственно с мест применения экстремистами отравляющих веществ".

"Не помешало бы также ознакомиться и с "неопровержимыми" доказательствами складирования на сирийской авиационной базе Шайрат химического оружия, которое якобы было применено при авиаударе по Хан-Шейхуну (город в сирийской провинции Идлиб), и понять, почему в связи с предполагаемым химицидентом в сирийской провинции Идлиб Вашингтон действовал в нарушение международного права", - добавили в МИД РФ.

РФ ждет разъяснений

Москва ждет от Вашингтона разъяснений по нарушениям США своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.

"Мы рассчитываем на получение внятных разъяснений по всем представленным нами фактам и вновь призываем США отказаться от неблаговидной практики на фоне собственных серьезных "огрехов" выдвигать необоснованные претензии другим государствам, вводя тем самым в заблуждение международное общественное мнение", - отметили в российском дипведомстве.

"Мы также выражаем надежду на возвращение Вашингтона к проверенному и не один раз доказавшему свою эффективность способу урегулирования спорных вопросов и разногласий - полноформатным переговорам со всесторонним рассмотрением сути проблем без их предвзятого политизирования и без "работы на публику" путем предъявления голословных обвинений", - добавили в МИД РФ.