Российские представители в Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений, турецкие - 15

Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 29 апреля, 19:52
Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-микстеСпорт 29 апреля, 19:49
ФК "Тосно" планирует продлить контракт с главным тренером ПарфеновымСпорт 29 апреля, 19:36
Гендиректор "Тосно": рассчитываем играть в РФПЛ в Великом НовгородеСпорт 29 апреля, 19:21
Российский "Зенит" вышел в финал волейбольной Лиги чемпионовСпорт 29 апреля, 19:16
Семин: игроки "Локомотива" заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с "Рубином"Спорт 29 апреля, 19:10
Плохая реализация: сборная России уступила финнам в матче ЕврохоккейтураСпорт 29 апреля, 19:04
Московское "Динамо" стало чемпионом ФНЛСпорт 29 апреля, 19:00
Грасия: победа над "Локомотивом" очень важна "Рубину" после неудачной серии в РФПЛСпорт 29 апреля, 18:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские военные за сутки зафиксировали 14 нарушений в Сирии, турецкие насчитали 15. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению сторон, опубликованном на сайте Минобороны РФ (МО РФ).
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Хама (3), Латакия (2) и Деръа (1). Турецкой частью представительства зафиксировано 15 нарушений Единого Соглашения в провинциях Хама (4), Алеппо (3), Деръа (3), Идлиб (3) и Дамаск (2). В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 15 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отмечается в бюллетене.
С 00.00 30 декабря 2016 г. в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, увеличилось до 65, рассказали в МО РФ.
В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1473. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 г., не изменилось - 143. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 г. сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ТАСС), увеличилось до 236.
За сутки под контроль правительственных войск перешло 10,8 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4613 кв. км, отмечается в бюллетене.