Российские представители в Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений, турецкие - 15

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские военные за сутки зафиксировали 14 нарушений в Сирии, турецкие насчитали 15. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению сторон, опубликованном на сайте Минобороны РФ (МО РФ).

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Хама (3), Латакия (2) и Деръа (1). Турецкой частью представительства зафиксировано 15 нарушений Единого Соглашения в провинциях Хама (4), Алеппо (3), Деръа (3), Идлиб (3) и Дамаск (2). В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 15 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отмечается в бюллетене.

С 00.00 30 декабря 2016 г. в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, увеличилось до 65, рассказали в МО РФ.

Примирение конфликтующих сторон

В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1473. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 г., не изменилось - 143. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 г. сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ТАСС), увеличилось до 236.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 10,8 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4613 кв. км, отмечается в бюллетене.