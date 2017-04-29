Глава Ингушетии отстранил от должности одного из вице-премьеров правительства

МАГАС, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отстранил от должности заместителя председателя республиканского правительства Муслима Дзейтова, курирующего социальное направление, за неудовлетворительную работу, сообщает пресс-служба главы региона.

"Я неоднократно предупреждал вас об ответственности, которую понесете в случае неудовлетворительной работы по перинатальному центру", - передает пресс-служба слова Евкурова.

Глава региона выразил недовольство темпами работы на перинатальном центре, который практически готов к открытию.

Перинатальный центр на 130 мест и 300 посещений смену является одним из стратегически важных не только для республики, но и для всего северокавказского округа. Его открытие приурочено к 25-летию Республики Ингушетия, которая была образована 4 июня 1992 года.