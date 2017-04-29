В Татарстане просят сохранить статус президента республики

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Делегаты III съезда народов Татарстана просят сохранить для главы республики наименование "президент". Об этом говорится в резолюции съезда, которая опубликована в субботу.

"Учитывая мнение многонационального народа Татарстана, а также положительно зарекомендовавшую форму организации высшей государственной власти в республике, сохранить наименование должности Президент Республики Татарстан", - сказано в документе (есть в распоряжении ТАСС).

В связи с истечением срока "Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Татарстана" в документе предлагается "поручить органам госвласти РФ и Татарстана проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном".

Договор о полномочиях

Договор "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" был подписан 26 июня 2007 года президентами России и Татарстана Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым сроком на 10 лет.

В ходе III съезда народов Татарстана, который прошел 22 апреля, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев отметил, что договор может быть продлен без каких-либо изменений. "Учитывая созидательный характер данного договора, результаты которого мы видим в успешном развитии республики, он имеет право на жизнь. Договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в содержание, как конституционная норма, способствующая укреплению федеративных основ нашего государства, пожалуй, самого сложного федеративного государства в мире", - сказал он.

В договоре, в числе прочего, указано, что Татарстан в пределах своих полномочий осуществляет международные и внешнеэкономические связи с субъектами и административно- территориальными образованиями иностранных государств, участвует в деятельности специально созданных для этих целей органов международных организаций, а также заключает соглашения об осуществлении международных, внешнеэкономических связей по согласованию с Министерством иностранных дел России.

III Съезд народов Татарстана прошел в Казани 22 апреля 2017 года. В нем приняли участие около тысячи человек, из них 700 делегатов от более чем 170 наций и народностей, которые проживают на территории республики.