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Замглавы МИД КНДР обсудил в Пхеньяне с послом РФ обстановку на Корейском полуострове

Политика
30 апреля, 18:18 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Глава российской дипмиссии "призвал корейских партнеров проявлять выдержку и сдержанность, отказаться от действий, которые могли бы способствовать нагнетанию напряженности в этом регионе"

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ПХЕНЬЯН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Россия призывает КНДР "проявлять выдержку и сдержанность". Такую позицию изложил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора на посвященной обстановке на Корейском полуострове встрече с заместителем министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёлем. Она состоялась по просьбе северокорейской стороны.

Как сообщил корреспонденту ТАСС глава российской дипмиссии, он "призвал корейских партнеров проявлять выдержку и сдержанность, отказаться от действий, которые могли бы способствовать нагнетанию напряженности в этом регионе".

Хан Сон Рёль отметил, что основной причиной роста напряженности на Корейском полуострове, на его взгляд, являются "нацеленные против КНДР американо-южнокорейские маневры, а также концентрация в этом регионе стратегических вооружений Соединенных Штатов". В условиях ядерной угрозы со стороны США, указал он, КНДР "будет последовательно принимать меры по укреплению национальных сил ядерного сдерживания, чтобы отстоять суверенитет и жизненные права страны, а также мир на полуострове".

В ходе встречи стороны высказались за развитие основанных на сотрудничестве отношений между КНДР и Россией.

В минувшую пятницу, по данным зарубежных информагентств, КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска баллистической ракеты. Это произошло через несколько часов после окончания в Нью-Йорке специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

В субботу авианосец ВМС США Carl Vinson приступил к совместным военным маневрам с кораблями Военно-морских сил Республики Корея (РК) в Японском море. Как сообщило командование ВМС РК, основной целью учений "является сдерживание северокорейских провокаций и укрепление боеготовности военного союза США и РК". Предполагается, что в ходе учений ВМС двух стран отработают обнаружение пуска, отслеживание и перехват межконтинентальных баллистических ракет условного противника.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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