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Число участвующих в процессе примирения в Сирии поселений возросло до 1475

Политика
30 апреля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, количество вооруженных формирований, заявивших о приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось неизменным - 143

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Анхуль провинции Дераа и Наба аль Фавор провинции Эль-Кунейтра подписаны за последние сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

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"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1475. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра, - отмечается в документе. - Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 г., не изменилось - 143".

Неизменным осталось также количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Их насчитывается 236. В то же время под контроль правительственных войск перешло 16 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4629 кв. км.

К режиму прекращения боевых действий, объявленному с 00:00 часов 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса, как отмечается в бюллетене, присоединились 65 вооруженных формирований сирийской оппозиции.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск (9), Латакия (3), Хама (2) и Дераа (1).

Турецкая сторона зафиксировала 12 нарушений - в провинциях Алеппо (5), Дамаск (2), Дераа (2), Хама (2), Хомс (1). В ходе разбирательства установлено, что все 12 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

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