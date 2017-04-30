Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Строительство дамбы в Херсонской области для блокирования подачи воды в Крым говорит о моральной ущербности затеи и является пустой тратой денег. Такое мнение выразил журналистам член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя введение в эксплуатацию новой капитальной дамбы, которая полностью блокирует ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

По словам сенатора, это очередная попытка выдать желаемое за действительное. "Та же самая история, что и с энергетической блокадой Крыма. Вода на полуострове есть, а вот украинские гривны явно пущены на ветер. Что называется, назло бабушке отморожу уши", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Как отметил Клинцевич, украинские власти сами создают проблемы своей стране, а потом "успешно" решают их.

"Три года назад, перекрыв шлюзы на Днепре, они вместе с Крымом отрезали от водоснабжения и сельскохозяйственные районы Херсонской области. И вот теперь пришлось возводить дамбу, стоимостью 35 млн гривен. Но зато появилась возможность отрапортовать: мы окончательно обезводили засушливый Крым", - сказал сенатор.