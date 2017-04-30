Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым

Газзаев: "Спартак" после победы над ЦСКА уже можно поздравлять с чемпионствомСпорт 30 апреля, 20:05
Джикия: футболисты "Спартака" совершили подвиг, дважды в сезоне победив ЦСКАСпорт 30 апреля, 20:03
Участники акции в Гааге призвали наказать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзовМеждународная панорама 30 апреля, 20:02
Мутко: вклад Федуна в успехи московского "Спартака" огроменСпорт 30 апреля, 19:59
Гончаренко: ошибку Васина в игре со "Спартаком" трудно объяснитьСпорт 30 апреля, 19:57
Каррера: футболисты и тренеры "Спартака" стали семьей и настоящей командойСпорт 30 апреля, 19:46
Мутко: "Спартак" не упустит победу в чемпионате России сезона-2016/17Спорт 30 апреля, 19:43
Леонид Федун назвал Игоря Акинфеева "жутким везунчиком"Спорт 30 апреля, 19:38
Леонид Федун: футболисты "Спартака" должны были забивать больше в дерби с ЦСКАСпорт 30 апреля, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Строительство дамбы в Херсонской области для блокирования подачи воды в Крым говорит о моральной ущербности затеи и является пустой тратой денег. Такое мнение выразил журналистам член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя введение в эксплуатацию новой капитальной дамбы, которая полностью блокирует ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
По словам сенатора, это очередная попытка выдать желаемое за действительное. "Та же самая история, что и с энергетической блокадой Крыма. Вода на полуострове есть, а вот украинские гривны явно пущены на ветер. Что называется, назло бабушке отморожу уши", - цитирует сенатора его пресс-служба.
Как отметил Клинцевич, украинские власти сами создают проблемы своей стране, а потом "успешно" решают их.
"Три года назад, перекрыв шлюзы на Днепре, они вместе с Крымом отрезали от водоснабжения и сельскохозяйственные районы Херсонской области. И вот теперь пришлось возводить дамбу, стоимостью 35 млн гривен. Но зато появилась возможность отрапортовать: мы окончательно обезводили засушливый Крым", - сказал сенатор.