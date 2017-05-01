Российские военные за сутки передали населению Сирии три тонны гуманитарных грузов

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, жители республики получили три тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщается в бюллетене центра.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, - говорится в сообщении. - Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила три тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 1300 человек".
Жителям города Алеппо передали 1,5 тонны хлеба, порции горячей еды и 150 продовольственных наборов, еще 350 продуктовых наборов специалисты центра передали жителям населенного пункта Баришбо в провинции Латакия.
Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся сирийцев. Международные организации продолжают оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Арабской Республики.