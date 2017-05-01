Доход супруги и.о. главы Бурятии в 2016 году вырос с 23,4 тыс. до 4,1 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 1 мая. /ТАСС/. Супруга и.о. главы Республики Бурятия Алексея Цыденова в прошлом году увеличила свой доход до 4,1 млн руб. против 23,4 тыс. годом ранее, доход самого Цыденова существенно не изменился. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте главы Бурятии.

"Декларированный годовой доход - 3,57 млн руб. Декларированный годовой доход супруги - 4,1 млн руб.", - говорится в документе.

В прошлом году Цыденов задекларировал доход в размере 3,3 млн руб., его супруга - 23,4 тыс. При этом, в списке имущества за ней числились квартира площадью 57 кв. м и автомобиль Lexus LX470. Также в совместной собственности у супругов была указана квартира площадью 121 кв. м. В декларации по итогам 2016 года в перечне собственности семьи указана только она.

Цыденов был назначен и.о. главы Республики Бурятия в феврале 2017 года. Его предшественик Вячеслав Наговицын, занимавший свой пост с 2008 года, был отправлен в отставку.