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Клинцевич счел слова Макрона о Frexit попыткой перетянуть электорат в президентской гонке

Политика
1 мая, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз может столкнуться с перспективой выхода Франции из ЕС, если страны-участницы не пойдут на реформы

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Франции Эмманюэль Макрон своим заявлением о возможности выхода республики из Евросоюза пытается перетянуть на свою сторону часть электората. Такое мнение высказал журналистам первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Конечно, проблемы в Евросоюзе существуют, и они очень серьезные. Но в данном случае Эмманюэль Макрон, допустив возможность выхода Франции из ЕС при отсутствии там реформ, пытается перетянуть на себя часть электората своего противника по президентской гонке Марин Ле Пен, которая выступает за немедленный разрыв с ЕС", - цитирует сенатора его пресс-служба.

По словам Клинцевича, это обычная технология. "Игра на чужом поле - весьма распространенная избирательная технология, и здесь лидер движения "Вперед" (Макрон - прим. ТАСС) отнюдь не оригинален", - сказал сенатор.

Ранее центрист Макрон, ставший лидером в первом туре президентских выборов, заявил, что ЕС может столкнуться с перспективой Frexit (выход Франции из ЕС - прим. ТАСС), если союз не пойдет на реформы.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

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