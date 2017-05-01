Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 12 нарушений перемирия в Сирии, 8 из них отмечены в провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
"За сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Латакия (два), Хама (одно) и Дераа (одно)", - говорится в сообщении.
Турецкие специалисты сообщили о девяти нарушениях, однако российская сторона не подтверждает ни одного.
За минувшие сутки к процессу примирения присоединились еще два поселения - Аль-Этма и Аль-Халяс в провинции Эль- Кунейтра, сообщает Центр. Таким образом, число присоединившихся к перемирию населенных пунктов возросло до 1477. При этом количество группировок, которые подписали соглашения о прекращении огня, не изменилось - их по-прежнему 143.
Также не изменилось количество населенных пунктов, освобожденных правительственными силами от боевиков "Исламского государства" (запрещено в России), - их 236.