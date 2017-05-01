Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

Политика
1 мая, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Число присоединившихся к перемирию населенных пунктов возросло до 1477

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 12 нарушений перемирия в Сирии, 8 из них отмечены в провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"За сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Латакия (два), Хама (одно) и Дераа (одно)", - говорится в сообщении.

Турецкие специалисты сообщили о девяти нарушениях, однако российская сторона не подтверждает ни одного.

За минувшие сутки к процессу примирения присоединились еще два поселения - Аль-Этма и Аль-Халяс в провинции Эль- Кунейтра, сообщает Центр. Таким образом, число присоединившихся к перемирию населенных пунктов возросло до 1477. При этом количество группировок, которые подписали соглашения о прекращении огня, не изменилось - их по-прежнему 143.

Также не изменилось количество населенных пунктов, освобожденных правительственными силами от боевиков "Исламского государства" (запрещено в России), - их 236.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Трамп рассказал, что решение о нанесении удара по Сирии было трудным
5
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
6
"Нафтогаз": стоимость транзита газа через Украину значительно снизится с 2020 года
7
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама