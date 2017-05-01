В "Единой России" считают метание зеленки в оппозиционеров преступлением

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что нападения на представителей оппозиции, общественных активистов препятствуют строительству гражданского общества, их необходимо тщательно расследовать.

На своей странице в Facebook политик отметил, что "в последнее время участились случаи нападений на отдельных деятелей и гражданских активистов".

"Я, безусловно, осуждаю и не приемлю любое подобное насилие и хулиганские выходки. Уверен, что эту точку зрения разделяют и мои товарищи по партии", - написал Ревенко, указав, что "поджоги балконов, метание зеленки - это не средство политической борьбы, а преступления". "И расследование каждого такого инцидента должно быть проведено со всей тщательностью, а виновные выявлены и наказаны", - подчеркнул он.

Констатировав, что "подобные происшествия вызывают серьезный общественный резонанс", парламентарий выразил уверенность, что они "препятствуют строительству гражданского общества". "Мы стремимся к максимальной открытости, диалогу и взаимному уважению. В нашей стране созданы все условия для такого цивилизованного диалога между представителями самых разных политических партий, между выразителями самых разных течений и взглядов", - отметил Ревенко. "В конце концов, право на свободное выражение своего мнения по любой волнующей теме гарантировано Конституцией. И никому не дано право ее нарушать", - обратил он внимание.

"Не насилие, а диалог, столкновение мнений, аргументированная дискуссия, реальные дела и созидательная повестка, - это то, чего ждут от нас сегодня избиратели", - убежден представитель руководства "Единой России".

В последние дни появилась информация о нападениях неизвестных на представителей в том числе оппозиционных сил. Так, столичная полиция 28 апреля начала доследственную проверку по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, которому неизвестный плеснул в лицо зеленкой. Также столичные полицейские поводят проверку после нападения на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову, которая получила химический ожог глаз. В Ставрополе нападению подвергся блогер Илья Варламов, которого, по его словам, также облили зеленкой и несколько раз ударили.