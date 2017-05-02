Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится во вторник с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин 2 мая в Сочи проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Формальным поводом для приезда главы германского правительства в РФ после двухлетнего перерыва является подготовка к саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле этого года.

Однако в центре внимания будут находиться ключевые темы международной повестки дня. Лидеры, которые до украинских событий 2014 года встречались достаточно часто, впервые за последние три года будут предметно говорить и о текущем состоянии, а также о перспективах двусторонних отношений, в том числе о сотрудничестве в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт накануне визита сообщил, что Меркель собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и политическую обстановку в Ливии. Он также сообщил, что лидеры проведут два раунда переговоров, в перерыве между которыми успеют пообщаться с прессой.

Украинский тупик

Последний раз Меркель и Путин имели возможность при личной встрече обсудить ситуацию на востоке Украины около полугода назад - в ноябре 2016 года в Берлине. В ходе саммита, в котором участвовали также президент Франции Франсуа Олланд и глава Украины Петр Порошенко, удалось договориться, что к минским договоренностям, которые все стороны считают основой для урегулирования, будет выработана "дорожная карта". Сделать это планировалось в течение месяца. Однако представления ряда входящих в "четверку" стран о том, в какой последовательности и взаимозависимости будут прописаны отдельные шаги, настолько отличались, что согласовать документ не удалось до сих пор.

Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса, в Берлине по-прежнему считают, что минские договоренности являются безальтернативным инструментом для решения украинского конфликта, Германия будет продолжать прикладывать усилия для их реализации. При этом в МИД ФРГ убеждены, что "ключи к решению конфликта лежат в Москве и Киеве".

В Берлине указывали, что у германской стороны есть "ясные ожидания" и представления относительно украинского кризиса, они непременно будут донесены до российских коллег. Частью германской позиции является также увязка выполнения "Минска" с санкциями, введенными ЕС в отношении России. Официальный Берлин неоднократно подчеркивал, что их снятие возможно лишь после полного выполнения договоренностей по урегулированию украинского кризиса. В то же время вокруг продления ограничительных мер, срок действия которых прекращается летом этого года, в рамках Евросоюза разворачивается горячая дискуссия.

Сирийский аспект

По ситуации в Сирии позиции Москвы и Берлина также серьезно расходятся. Так это было и во время предыдущей встречи Путина с Меркель в ноябре прошлого года, когда сирийские войска освобождали Алеппо. Не меньше накал противоречий и сейчас, спустя несколько недель после инцидента с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, виновным в котором западные страны, в числе которых и ФРГ, назначали правительство Сирии.

Также в германском правительстве убеждены, что положить конец многолетнему конфликту возможно лишь, если работать над этим будут Москва и Вашингтон совместно. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ в преддверии визита отмечал, что Германия заинтересована в привлечении России к конструктивному обсуждению ключевых международных проблем и урегулированию внешнеполитических вызовов и кризисов. Одновременно с этим Германия выступает и за более активную роль Европейского союза в урегулировании ситуации.

Примечательно, что ситуация вокруг Сирии в настоящее время оказывает непосредственное влияние и на внутриполитическую жизнь в Германии, что в преддверии выборов в Бундестаг обретает куда более значимый контекст. Проблема номер один - огромное количество беженцев, которые появились в ФРГ именно из-за дестабилизации обстановки в арабской республике. Вторая проблема - террористическая угроза, исходящая от исламских радикалов, которые попали в страну с потоками мигрантов.

Двустороннее сотрудничество

В преддверии поездки Меркель в Сочи представители германского бизнеса выражали надежду на оживление экономических отношений между ФРГ и Россией. Еще в 2012 году торговый оборот обеих стран был на уровне 80 млрд евро, потом наступил украинский кризис, потом санкции, и он упал почти наполовину - до 50 млрд в 2016 году. Позитивные сигналы появились уже в первом квартале текущего года: как заявил корреспонденту ТАСС исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Михаэль Хармс, рост товарооборота за первые два месяца составил 40%. По итогам всего года увеличение показателя ожидается на уровне 5%, сказал он.