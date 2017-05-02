Канадский самолет выполнит наблюдательный полет над РФ и Белоруссией

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Миссия Канады, Великобритании и Украины со 2 по 6 мая выполнит наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу ... в период со 2 по 6 мая с. г. совместная миссия Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников - Республики Беларусь и Российской Федерации - на канадском самолете наблюдения C130-J с аэродрома Кубинка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Рыжков также сообщил, что самолет наблюдения C130-J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных ДОН.

Договор по открытому небу (ДОН, Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 г. Этот международный документ установил режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения. В настоящее время участниками договора являются 34 страны ОБСЕ: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Договор подписала, но не ратифицировала Киргизия.