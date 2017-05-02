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Глава Приамурья заработал на 1,1 млн рублей больше, чем в 2015 году

Политика
2 мая, 6:08 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 2, мая. /ТАСС

Губернатор Амурской области указал в декларации, что 1 млн рублей он получили от продажи земельного участка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Александр Козлов в 2016 году заработал почти 3,3 млн рублей, что на 1,1 млн рублей больше, чем годом ранее. При этом глава региона получил 1 млн рублей от продажи земельного участка.

"Декларированный годовой доход Александра Козлова за 2016 год составил 3 284 тыс. рублей. Доход по основному месту работы - 2 284 тыс. рублей, доход от продажи земельного участка - 1 млн рублей", - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства Амурской области.

Губернатор по-прежнему владеет квартирой площадью 68,4 кв. м и 1/20 доли автостоянки площадью 611,6 кв. м. В пользовании главы региона также есть земельный участок в 12 тыс. кв. м.

Супруга Козлова за год заработала 634,5 тыс. рублей, что на 53 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Она, как и год назад, владеет квартирой площадью 42,3 кв. м. В ее пользовании также находится квартира площадью 68,4 кв. м.

Согласно декларации, ни у главы региона, ни у его супруги нет личного автотранспорта.

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Декларация о доходах за 2016 год
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