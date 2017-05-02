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Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

Политика
2 мая, 8:44 дата обновления: 2 мая, 8:56 UTC+3

Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что в графике главы российского государства запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Да, мы это подтверждаем", - сказал он на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение из Вашингтона со ссылкой на Белый дом. 

Пресс-служба американского лидера сообщила, что Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. По ее данным, как ожидается, это произойдет в 12:30 по местному времени (19:30 мск).

Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону.

В графике президента РФ на 2 мая запланированы переговоры в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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