Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что в графике главы российского государства запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Да, мы это подтверждаем", - сказал он на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение из Вашингтона со ссылкой на Белый дом.
Пресс-служба американского лидера сообщила, что Трамп намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. По ее данным, как ожидается, это произойдет в 12:30 по местному времени (19:30 мск).
Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону.
В графике президента РФ на 2 мая запланированы переговоры в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.