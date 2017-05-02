Васильев назвал взаимодействие депутатов и кабмина противоядием от ведомственного лоббизма

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что рост взаимодействия депутатов и кабмина является противоядием от ведомственного лоббизма. Он также подтвердил, что парламентарии готовы "до ночи" работать с профильными министерствами по 15 поручениям, которые дал премьер- министр Дмитрий Медведев по итогам отчета правительства перед Госдумой о результатах работы в 2016 году.

"Рост уровня взаимодействия и понимания исполнительной и законодательной власти - мощное противоядие против ведомственного лоббизма", - приводит слова Васильева пресс-служба единороссов. Он обратил внимание, что председатель правительства в своем выступлении предостерег от лоббистских попыток провести через законодательство корпоративные и узковедомственные интересы. "Инициаторы и исполнители такого рода проектов должны четко понимать, что последствия для лоббистов и в Думе, и в правительстве будут удручающими", - отметил политик.

"Отчет Дмитрия Медведева был для нас не только отчетом правительства, но и нашей фракции тоже", - продолжил руководитель парламентского большинства. "И мы готовы работать до ночи с ответственными министерствами - исполнителями поручений", - пообещал он.

Васильев также выразил удовлетворение в связи с тем, что глава кабмина поддержал предложение единороссов и дал поручение проработать "переход от распределения финансирования субъектов РФ на трехсторонней комиссии к процедуре закона с обсуждением в присутствии всех депутатов на заседании Госдумы, в Совете Федерации и утверждением президентом в законе о федеральном бюджете". "Это сделает систему более прозрачной, эффективной и жесткой", - уверен он.

"Важным политическим решением для нас является поручение изыскать на строительство и реконструкцию школ дополнительно 10,2 млрд рублей, исходя из прогноза потребности мест и создания современной образовательной среды для школьников", - заявил также парламентарий.

"По каждому из поручений мы будем работать, ежемесячно встречаясь с правительством и обеспечивая не только принятие законов, но и подзаконных актов, без которых они не заработают", - заверил глава фракции. Он отметил, что о принятии законопроектов при условии понимания степени готовности подзаконных актов, а также о представлении оценки регулирующего воздействия по бюджетным и социально значимым законопроектам депутаты и кабмин "договорились в этом созыве Думы, благодаря конструктивному взаимодействию руководства палаты парламента и правительства". "Этот ресурс повышения эффективности законодательства, уверен, проявит себя в скором будущем", - заключил Васильев.