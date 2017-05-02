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Экс-директор департамента Минсельхоза РФ назначен заместителем главы Карелии

Политика
2 мая, 15:00 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Владимир Тимофеев ранее являлся директором департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства РФ

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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков назначил своим заместителем Владимира Тимофеева, который ранее являлся директором департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе карельского правительства.

"Временно исполняющий обязанности главы региона Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Тимофеева Владимира Владимировича заместителем главы Карелии по вопросам стратегического развития. В правительство Карелии Владимир Тимофеев перешел с должности директора департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Тимофеев родился 13 октября 1975 года в городе Чебоксары. Ранее, с 2006 года, он занимал пост председателя Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета Чувашии, в 2009 году стал первым заместителем руководителя администрации президента Чувашии.

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