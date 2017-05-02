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МИД РФ призвал Киев тщательнее изучить решение суда ООН по иску Украины

Политика
2 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В ведомстве указали, что суд признал неправдоподобными обвинения Украины в несоблюдении РФ обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

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© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Москва призывает украинские официальные лица, называющие решение международного суда по временным мерам в связи с иском Украины против России "несомненной победой" Киева, внимательнее ознакомиться с текстом документа. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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"Обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода "экспертов" и СМИ, касающихся оглашенного 19 апреля этого года решения международного суда по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - заявили в министерстве. - В них данное решение объявляется "несомненной победой", "успехом" Киева, поскольку суд, по словам украинской стороны, якобы потребовал от России "прекратить репрессии против крымско-татарского и украинского населения Крыма", "отменить решение о закрытии Меджлиса крымско-татарского народа" и так далее".

Обвинения неправдоподобны

В этой связи в российском дипведомстве обратили внимание на то, что международный суд на данном этапе признал неправдоподобными обвинения Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. "Несмотря на длительную подготовку, украинская сторона оказалась не в состоянии представить хоть сколько-нибудь убедительные доказательства таких нарушений", - отметили в МИД РФ.

"Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то, во-первых, международный суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия якобы "осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", - указали в министерстве. - Во-вторых, в тексте решения о временных мерах отсутствуют какие-либо формулировки о "репрессиях", "гонениях" со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев".

"Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" Крыма как не относящиеся к сути разбирательства, - продолжили в дипведомстве. - Международный суд не посчитал обоснованными целый ряд обвинений Украины в отношении России, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке".

"Таким образом, создается впечатление, что украинские официальные лица теперь "на автомате" зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения международным судом, без какого-либо учета того, что на самом деле постановил суд, - подчеркнули в МИД РФ. - Призываем их найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения".

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