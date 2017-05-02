Матвиенко и Володин предложили повысить статус парламентариев при контактах с чиновниками

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными и муниципальными чиновниками. Об этом сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
"Поправки направлены на повышение статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной думы при взаимодействии с должностными лицами федеральных органов государственной власти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти", - отмечается в сообщении. В частности, речь идет о "праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий".
Как указывают авторы законопроекта, "необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления".
Инициативой также предусматривается "установление обязанности должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных органов власти по созданию условий для осуществления парламентариями их полномочий".
В думском управлении напомнили, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей 24 апреля прозвучало предложение о том, чтобы руководители территориальных подразделений федеральных органов власти выступали на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы. Глава государства тогда поддержал эту инициативу. Ее реализация "также предусмотрена во внесенном председателями обеих палат парламента законопроекте", уточнили в управлении Госдумы.