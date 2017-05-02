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В Сочи начались переговоры Путина и Меркель

Политика
2 мая, 14:23 дата обновления: 2 мая, 14:25 UTC+3 СОЧИ 2, мая. /ТАСС

Президент РФ рассчитывает обсудить с канцлером ФРГ наиболее проблемные точки - Украину и Сирию

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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, Сочи, 2 мая

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель наиболее проблемные точки - Украину и Сирию.

"Мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имею в виду Украину и Сирию и, может быть, другие какие-то регионы", - сказал российский лидер, открывая переговоры в узком составе.

Путин тепло поприветствовал немецкую делегацию в своей резиденции в Сочи. "Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к "двадцатке", - добавил он. - Добро пожаловать".

Меркель согласилась с необходимостью обсуждения наиболее актуальных дел, в частности ситуации на Украине, в Сирии и Ливии. 

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