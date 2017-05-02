Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сирии и Ираке на стороне боевиков воюют более 180 выходцев из КБР

Политика
2 мая, 14:47 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

По заявлению ФСБ, основными факторами угроз для республики является противоправная деятельность местных жителей в международных террористических организациях

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 2 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Более 180 выходцев из Кабардино-Балкарии (КБР) воюют на стороне боевиков в Сирии и в Ираке, сообщил руководитель управления ФСБ по республике Олег Усов.

"В боевых действиях на стороне боевиков в САР и в Ираке участвуют 183 жителя республики", - сказал он на заседании антитеррористической комиссии КБР.

Усов назвал основными факторами угроз для КБР противоправную деятельность жителей республики в международных террористических организациях.

"В настоящее время на территории республики находится 152 жителя, освободившихся из исправительных учреждений за совершение преступлений террористического и экстремистского характера. Все они находятся под оперативным контролем", - добавил Усов.

Глава УФСБ также сообщил, что только в апреле текущего года к административной ответственности привлечено 280 выходцев из стран Центральной Азии, 18 были выдворены из РФ. "По фактам фиктивной регистрации жителями Кабардино-Балкарии иностранных граждан возбуждено 15 уголовных дел", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
3
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
4
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама