В Сирии и Ираке на стороне боевиков воюют более 180 выходцев из КБР

Будогосский: заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуациюСпорт 2 мая, 15:56
Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзовОбщество 2 мая, 15:53
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджераЭкономика и бизнес 2 мая, 15:28
Забайкалье рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухойСибирь 2 мая, 15:18
Спотовые ставки резко выросли на всех ключевых направлениях контейнерных перевозокТранспорт 2 мая, 15:09
Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментомМеждународная панорама 2 мая, 15:07
Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судейСпорт 2 мая, 15:06
Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметкиНовости Урала 2 мая, 14:57
Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедерацийСпорт 2 мая, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 2 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Более 180 выходцев из Кабардино-Балкарии (КБР) воюют на стороне боевиков в Сирии и в Ираке, сообщил руководитель управления ФСБ по республике Олег Усов.
"В боевых действиях на стороне боевиков в САР и в Ираке участвуют 183 жителя республики", - сказал он на заседании антитеррористической комиссии КБР.
Усов назвал основными факторами угроз для КБР противоправную деятельность жителей республики в международных террористических организациях.
"В настоящее время на территории республики находится 152 жителя, освободившихся из исправительных учреждений за совершение преступлений террористического и экстремистского характера. Все они находятся под оперативным контролем", - добавил Усов.
Глава УФСБ также сообщил, что только в апреле текущего года к административной ответственности привлечено 280 выходцев из стран Центральной Азии, 18 были выдворены из РФ. "По фактам фиктивной регистрации жителями Кабардино-Балкарии иностранных граждан возбуждено 15 уголовных дел", - отметил он.