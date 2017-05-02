В Сирии и Ираке на стороне боевиков воюют более 180 выходцев из КБР

НАЛЬЧИК, 2 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Более 180 выходцев из Кабардино-Балкарии (КБР) воюют на стороне боевиков в Сирии и в Ираке, сообщил руководитель управления ФСБ по республике Олег Усов.

"В боевых действиях на стороне боевиков в САР и в Ираке участвуют 183 жителя республики", - сказал он на заседании антитеррористической комиссии КБР.

Усов назвал основными факторами угроз для КБР противоправную деятельность жителей республики в международных террористических организациях.

"В настоящее время на территории республики находится 152 жителя, освободившихся из исправительных учреждений за совершение преступлений террористического и экстремистского характера. Все они находятся под оперативным контролем", - добавил Усов.

Глава УФСБ также сообщил, что только в апреле текущего года к административной ответственности привлечено 280 выходцев из стран Центральной Азии, 18 были выдворены из РФ. "По фактам фиктивной регистрации жителями Кабардино-Балкарии иностранных граждан возбуждено 15 уголовных дел", - отметил он.