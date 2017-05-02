Единороссы назвали командой к действию поручения Медведева правительству

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Представители "Единой России" назвали командой к действию поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева правительству по итогам обсуждения в Госдуме отчета кабмина о результатах работы в 2016 году. В партии отмечают, что эти инициативы основаны на предложениях, прозвучавших от всех парламентских фракций.

Ранее Медведев дал кабинету министров 15 поручений по итогам обсуждения отчета правительства. В частности, ведомствам было поручено до 1 июня 2017 года рассмотреть возможность снижения ставки налога на прибыль для инвестирующих в модернизацию производства организаций, изыскать 10,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ, исходя из прогноза потребности в местах в общеобразовательных учреждениях и создания современной образовательной среды для школьников, а также проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Так, по мнению главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, поручение по индексации пенсий стало "некой командой к действию" и "хорошим деловым намеком всем разобраться в ситуации". "Те дополнительные средства, которые мы получили в пенсионной системе от неиндексированных пенсий, насколько они велики по отношению к тем дополнительным доходам, которые мы получили бы от взносов в пенсионную систему, если бы эти пенсионеры продолжали работать", - пояснил он. По оценке парламентария, при анализе плюсов и минусов этих решений станет очевидно, что экономический эффект не очень большой, а отрицательное социальное и политическое влияние от этих решений есть.

"Экономический, социальный и нравственный итог подсказывает нам, что к этой теме надо возвращаться... Нам это надо сделать в самые кратчайшие сроки. Считаю, что нам нужно поддержать эту инициативу и приступить к работе", - указал сенатор.

Предстоит решить ряд сложных вопросов

В свою очередь, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя поставленную перед Минфином и Минэкономразвития задачу снизить налог на прибыль для инвестирующих в модернизацию производств компаний, выразил мнение, что подобные действия должны стать "реально стимулирующими для тех предприятий, которые будут вкладываться в новые производства, создавать новые рабочие места, новую экспортно ориентированную экономику". При этом он подчеркнул, что депутатам "предстоит решить ряд очень сложных вопросов". Например, пояснил парламентарий, снижение налога на прибыль требует тщательного рассмотрения, чтобы избежать ущерба бюджетам субъектов РФ.

"Поручения, которые даны председателем правительства, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым по итогам отчета за 2016 год кабинету министров, отражают те актуальные вопросы социально-экономического развития, которые обозначил депутатский корпус", - отметил, со своей стороны, секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он обратил внимание, что глава кабмина отреагировал на "те замечания и пожелания, которые высказали (во время отчета правительства) депутаты разных фракций, поскольку эти предложения формируются на встречах с избирателями".