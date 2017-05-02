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Клинцевич: министр торговли США подставил Трампа словами о ракетном ударе по Сирии

Политика
2 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

По словам Клинцевича, многие члены команды Дональда Трампа не совсем понимают, какой груз ответственности лежит на их плечах

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Франц Клинцевич

Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс, назвавший ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина" президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, подставил американского лидера и перепутал жизнь с игрой в солдатики. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Министр торговли США Уилбур Росс, назвав ракетный удар по Сирии развлечением после ужина, серьезно подставил своего президента. И сказанное, на мой взгляд, не является оговоркой данного конкретного чиновника, демонстрирующей своеобразие только его мировосприятия", - цитирует сенатора его пресс-служба.

По словам Клинцевича, многие члены команды Дональда Трампа не совсем понимают, какой груз ответственности лежит на их плечах. "Путать реальную политику, за которой стоят миллионы человеческих жизней, с настольной игрой в солдатики - верх непрофессионализма и моральной ущербности", - отметил сенатор.

Выступая накануне на международной конференции экономического Института Майкла Милкена в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина" американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в резиденции Мар-а-Лаго. При этом американскому президенту "ничего не стоило устроить такое развлечение", сказал Росс.

Ранее Трамп в интервью Fox Business заявил, что оповестил Си Цзиньпина о ракетном ударе во время подачи десерта на ужине в поместье "Мар-а-Лаго". По словам американского президента, в это время ему поступило "сообщение от генералов" о готовности нанести удар и он отдал соответствующий приказ.

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Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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